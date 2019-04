Abuela de 82 años revoluciona Tinder al conseguir 3 citas por semana con hombres menores de 50

Hattie Retroage asegura que ya no está en edad para buscar pareja formal, por lo que es feliz así, teniendo una que otra "aventura"

Sorprendente historia la que hace unos días publicó el periódico británico Daily Mail, la cual es protagonizada por una abuela de 82 años llamada Hattie Retroage, quien la verdad aparenta muchos menos años de los que en realidad tiene, y que desde hace algún tiempo se volvió fan de Tinder, asegurando que no hay semana que no le falten pretendientes, y sobre todo, todos ellos menores de 50.

Hattie, quien es madre de 2 hijos y abuela de 3 nietos, asegura que gracias a Tinder ha vivido experiencias que jamás se imaginó, todas ellas maravillosas, pues ha tenido el privilegio de concretar, por lo menos, 3 citas cada semana. Eso sí, con la condición de que esos pretendientes no rebasen las 5 décadas de vida.

“Nunca alguien joven me ha rechazado”, declaró Retroage a este medio. “Nunca he conocido a un hombre que no quiera tener sexo conmigo. Les digo de antemano que tengo que reunirme con ellos para la química. Salimos a tomar algo, y si la química es correcta, vamos a mi apartamento y, si no, nos dejamos el uno al otro”, agregó.

Hattie es piscoanalista y está divorciada desde 1984; con todas sus citas es clara al decirles que no le interesa tener una pareja o relación estable, pues lo único que quiere son “noches llenas de pasión”, algo que según ella, solo pueden garantizarle los caballeros menores de 50 años.

La abuela asegura que su hija Rama, de 53 años, la apoya por completo en su “hobbie”, mientras que su hijo Josh, de 57, y su nuera, no piensan lo mismo.

Acerca de su secreto para verse más joven de lo que en realidad es, la mujer aseguró que es porque “ama su cuerpo”; además nada y hace ejercicio todos los días, además de complementar su alimentación con algunas vitaminas.