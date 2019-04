¿Tiene “El Chapo” más opciones legales si el juez niega nuevo juicio?

Mariel Colón, una de sus abogadas, explica el proceso

Aunque fue hallado culpable de 10 cargos en su contra, las opciones legales para Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera no han terminado, aunado a que la revelación de un presunto comportamiento inapropiado de al menos cinco miembros del jurado abrió una ventana adicional a favor del mexicano.

Incluso al líder del Cártel de Sinaloa se le niega un nuevo juicio hay opciones jurídicas sobre su caso, explicó Mariel Colón, socia de Law Offices of Michael Lambert Esq., una de las abogadas del líder del Cártel de Sinaloa, quien destacó la moción presentada ante el juez Brian Cogan, a quien solicitó una audiencia para cuestionar al jurado sobre las posibles faltas que cometieron durante el proceso.

“Nuestra esperanza es que el juez Cogan permita la audiencia para que se pregunte individualmente a los miembros del jurado sobre su comportamiento… queremos demostrar que nuestro cliente no tuvo un juicio justo“, expresó en entrevista Colón, también abogada de Emma Coronel, esposa de Guzmán Loera.

La defensa espera la respuesta de los fiscales Gina Parlovecchio, Andrea Goldbarg, Brett Reynolds, Michael Robotti, Patricia Notopoulos, Adam Fels, Amanda Liskamm, Anthony Nardozzi y Michael Lang, sobre la moción presentada en un documento de 26 páginas, emitido por el nuevo abogado del narcotraficante, Marc Fernich, y otro de los defensores que estuvo en el juicio, Jeffrey Lichtman.

La decisión tuvo como base una entrevista que un jurado dio al periodista Keegan Hamilton, de VICE News, donde reveló que él/ella y al menos cinco miembros del grupo desobedecieron las órdenes del juez Cogan de no revisar información sobre el caso en internet, redes sociales y medios de comunicación.

“Keegan Hamilton podría ser llamado a testificar, pero no pensamos que él pudo haber mentido (sobre lo escrito), pero lo que él pudo decir está dicho y no va a revelar su fuente”, reconoció Colón, al tiempo que destacó que el juez Cogan debería autorizar la audiencia. “Mínimo la tiene que hacer… independientemente de lo que ocurra… es decir ¿cómo va a decidir si los jurados mintieron o no mintieron? Lo tiene que aclarar… hay que hacer una audiencia para aclarar eso y con base en eso decidirá”.

Los fiscales tienen hasta el 29 de abril para responder la moción de la defensa, pero no pueden hacer alguna investigación paralela, alertó Colón. “No pueden ir ahora frente al jurado y hacer su propia investigación, claro que no”, apuntó, además de que tras esa respuesta la defensa tendrá tiempo de una réplica extra. Colón dijo que el equipo de defensa confía en que el juez Cogan aceptará la audiencia.

“Sería una locura si no la da, porque hay que preguntar… la sentencia está marcada para el 25 de junio, pero como los fiscales tienen hasta el 29 de abril para contestar… nosotros vamos a tener también un tiempo para contestar por segunda vez”, señaló. “Estoy calculando que esa audiencia podría ser a finales de mayo, principios de junio y hasta puede ser que, dependiendo el calendario del juez –si tiene juicio–, tenga que mover la sentencia”.

La abogada fue enfática al señalar que “el juez no puede dar una sentencia sin que resuelva la moción presentada por la defensa”, tras la cual “vendría la apelación”. Es decir, hay un proceso jurídico todavía por delante.

Sobre los cuestionamientos al jurado, Colón señaló que los defensores quieren hacer las preguntas, que no sea un proceso tras bambalinas, como ocurrió cuando el juez Cogan cuestionó a los ocho mujeres y cinco hombres si habían leído reportes sobre la supuesta compra de menores por parte de Guzmán Loera para drogarlas y tener sexo con ellas.

“A nosotros nos gustaría hacer las preguntas… no sé cómo el juez lo quiere manejar”, dijo la abogada, quien consideró que el jurado mintió cuando dijeron al juez que no habían revisado información en la web. “Porque los cuestionaron atrás (en privado), es que mintieron… nosotros queremos que digan de frente a nosotros y a los fiscales”.