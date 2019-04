Alejandro Sanz: “La música es la voz de Dios”

A días del estreno de su nuevo trabajo #ElDisco el cantautor español se confiesa íntimamente

Este viernes pasado, por fin vio la luz el tan esperado nuevo trabajo de Alejandro Sanz #ElDisco. En menos de 24 horas se convirtió en el álbum más vendido en 13 países, algo que hoy, en la era de ‘los sencillos’ o de bajar solo canciones, es un verdadero milagro.

Días antes que cayera en la neumonía con la que se encuentra peleando en este momento, hablamos con Alejandro Sanz, una entrevista íntima en donde nos contó cómo fue su encuentro con Camila Cabello, por qué el tema ‘Mi Persona Favorita’ fue casi por presión familiar y hasta nos dice qué le gustaría que dijera en su lápida el día que se muera.

“El trato con la vida no lo rompería jamás, me moriré vivo, vivo hasta el último segundo, eso seguro… Cuando vayan a poner algo en mi lápida dirán: ‘Murió vivo'”, nos dice Sanz mirándonos a los ojos como complemento de la seguridad de sus pensamientos y sus sentimientos.

Tal como te contamos arriba, ‘Mi Persona Favorita’, no solo es una de las 12 canciones bellísimas que conforman #ElDisco, sino la que le escribió a su hija pequeña, Alma, la única de sus hijos que, hasta el momento, no había tenido un propio tema.

“Nace de la necesidad de escribirle a mi hija pequeña, Alma, una canción, porque la presión que me estaban ejerciendo era insoportable… Es muy difícil escribirle a los hijos, tremendamente difícil porque no sabes si le va a gustar, por eso lo hice de una manera muy tierna que pudiera entender. Escribir una medio balada rumbita a una niña es más complicado. Cuando la llamé a Camila Cabello y le pregunté: “¿quién es tu persona favorita?”… Me dijo que su hermanita y me pareció lindo dedicar esa canción al amor en el amplio sentido de la palabra, con toda su diversidad y su complejidad como nos amamos los seres humanos”, nos confiesa.

Consciente de reinventarse todo el tiempo a medida de que el mundo, y con él también el de la música, cambia, Sanz nos dice cómo vive él la era en donde primero se entregan las canciones y por último se lanza un álbum.

“Lo peor de sacar los sencillos tan rápidamente es que las canciones se queman muy rápido, no permanecen como antes, las personas no se toman el tiempo de escucharlas como antes, aportan menos, es más precario el uso de la música… Pero eso pasa con todo, con el cine pasa igual, antes se estrenaba una película y se pasa 6 meses en la cartelera, y hoy se ven 6 temporadas de una serie favorita en una tarde de domingo… Hay que crear mucho contenido muy rápido, entonces la calidad baja. Para tomarse un buen vino te lo debes tomar despacito… Por otra parte nunca se ha escuchado tanta música como ahora, pero con menor calidad”.

Sin embargo, Sanz, sea de este modo o a la antigua, no concibe la vida sin poder escuchar, sentir y disfrutar música.

“Un mundo sin música, sería horrible… Que sería de ese beso apasionado, al final de una película, entre un chico y una chica sin esos violines, sonaría el estómago de que tenía hambre (risas)… La música es la voz de Dios”.

LA ENTREVISTA COMPLETA LA PUEDES VER AQUÍ:

Loading the player...