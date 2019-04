Kirstjen Nielsen no aguantó la presión y renunció a su cargo como directora de DHS

Kirstjen Nielsen, la secretaria del departamento Seguridad Nacional (DHS) y cara de la actual campaña migratoria del presidente Donald Trump en contra de la inimgración ilegal no aguantó mas la presión y renunció a su cargo tras un reunión este domingo con el presidente en la Casa Blanca.

“La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, abandonará su cargo y me gustaría agradecerle por su servicio”, dijo Trump en Twitter.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service….

