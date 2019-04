Chyno Miranda, con lágrimas en los ojos, comparte la primera imagen de su bebé recién nacido

El joven cantante dice que su bebé es: "la bendición más hermosa de este planeta"

El siete de abril nació el hijo de Chyno Miranda, cantante de origen venezolano que cautivó al mundo de la música cuando apareció junto a Nacho con su famosa canción “Mi niña bonita”.

Lucca es el nombre de su bebé, y con lágrimas, completamente conmovido por el nacimiento de su hijo el cantante mostró la primera imagen de éste en sus brazos y sobre este momento escribió las primeras palabras que describen su dicha como papá: “Ayer 7 de abril a las 2:28 pm recibí la bendición más hermosa de este planeta. Lucca llegó a mi pecho para regalarme el amor más grande que ser humano alguno puede sentir. Decir que fue mágico este momento es poco comparado con todo lo que vivimos en familia”, expresó el músico quien el pasado 2017 se casó con la madre de su primogénito, Natasha Araos.

Su mensaje continúa: “Fue un momento celestial e inolvidable. Lucca se convirtió en un guerrero y lleno de luz, amor y fuerza me demostró que nada es imposible y que nos eligió para acompañarlo a hacer cosas grandiosas en este mundo. Ahora puedo decir con firmeza que me siento completo y realizado. Mi sueño está cumplido y ahora dedicaré todo lo que soy a mantenerlo saludable y amado junto a la mejor y más admirable madre que pudo tener mi príncipe. Toda mi admiración y respeto para mi bella esposa @tashie_net que realizó el parto más hermoso que he visto en toda mi existencia. Te amo, admiro y respeto, gracias por todo lo que hiciste para que llegara el mas grande amor a nuestras vidas #LuccaMirandaAraos”.

Jennifer Lopez tiene ‘superpoderes’, al mejor estilo de Marvel

Alexa Dellanos y las chicas de Passerella lucen los bikinis más calientes de la primavera en Instagram

Demi Rose, bella y arrebatadora sin ropa interior, en público