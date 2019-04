Los abogados de Pablo Lyle aseguran que él es la víctima y que este no es un caso de homicidio

Los abogados del actor mexicano aseguran que todo ha sido producto de un "triste accidente"

Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images for People En Espanol

Los abogados del actor mexicano Pablo Lyle han sido claros con los medios de comunicación, la defensa de Lyle asegura con vehemencia que esto no es un caso de homicidio y que su representado es la víctima en todo este incidente. La defensa alega que todo es parte de un “triste accidente“.

“Pablo no tenía la intención de matar a nadie. Esto no es un caso de homicidio como lo quiere hacer ver la fiscalía”, dijo Philip Rosenstein abogado del detenido. “¿Qué hombre no defendería a tres niños de 4, 6 y 8 años y a su esposa cuando alguien viene de manera atroz e impulsiva a pegarle a la ventana de su carro? Nadie sabía lo que ese hombre era capaz de hacer”, recalcó el mismo según reportó el portal de Infobae.

Para la defensa el protagonista de la telenovela “Corazón que miente”, Lyle solo estaba tratando de proteger a su familia. En la audiencia éstos establecieron que el ahora fallecido fue el que “violó las reglas y las normas establecidas por la sociedad”. Esto posiblemente en referencia al momento en el que Juan Ricardo Hernández se aproximó al vehículo en el que viajaba el actor, luego de que este mismo vehículo se cruzara en el camino del fallecido de manera imprudente.

Los abogados del mexicano han recalcado en todo momento que Lyle “no es un asesino, es una gran persona. Tal vez se sintió agredido y lo hizo para defender a los suyos, y él está asumiendo“.

