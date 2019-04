Pablo Lyle: Deprimido y sin dinero pide ayuda al juez

Y la víctima fue velada en medio de un gran dolor

Mientras los restos de Juan Ricardo Hernández eran despedidos en la ciudad de Miami, el abogado de Pablo Lyle se presentó en la Corte criminal de la misma ciudad para solicitarle al juez Alan Fine privacidad en la causa del actor.

Aunque se suponía que en la audiencia solicitada por Lyle para este miércoles era para pedir que el Estados lo ayudara a solventar económicamente su gastos de corte y abogado, el realidad lo que se solicitó fue que se mantuviera en privado su estado financiero.

Así lo reportó, desde la Corte de Miami, Maity Interiano, quien lo estaba cubriendo para ‘Despierta América’. La periodista, acompañada de una abogada, dijo que este pedido habría sido negado puesto que ya en la primera audiencia el actor declaró públicamente que ganaba 27 mil dólares al año y que por su último proyecto había recibido un pago de 15 mil dólares.

De todos modos, la abogada consultada por el show matutino de Univision, aseguró que con ese tipo de ingresos es muy posible que se apruebe la ayuda monetaria del Estado, como la posibilidad de que tenga, en vez de un abogado privado como ahora, un abogado de oficio.

Por otro lado, pudimos saber que el actor y su familia están atravesando una fuerte crisis en todos los sentidos. La esposa le habría compartido a unos amigos que está muy preocupada por su marido pues no deja de llorar, y tiene miedo que caiga en una depresión. Este no sería el único miedo, pues aunque Lyle es conocido, no tiene un trabajo estable y solo gana por proyectos, al estar detenido en otro país, no genera dinero y los poco que tendrían ahorrado ya se habría ido en estos gastos.

Pero como te hemos dicho desde que esto sucedió, una mala decisión acompañado del desafortunado fallecimiento de don Hernández y la huída de la escena de Lyle, terminó arruinando la vida de dos familias. Anoche, en el velorio del hombre cubano de 63 años, se vivieron momentos desgarradores como la despedida de su madre.

La señora, al no poder viajar de Cuba a Estados Unidos para despedir a su hijo, estuvo presente en el velorio a través de un video llamado… En la intimidad del lugar se podía escuchar los gritos desgarradores de la mamá, quien hasta hace unos días contaba los minutos para poder ver de nuevo a su hijo. Es que él y su pareja, quienes tenían fecha para casarse el pasado viernes, habían planeado volver juntos a Cuba de Luna de Miel.

A nivel judicial, como te contamos, la próxima audiencia será el 1 de mayo en donde se le leerán los cargos a Pablo Lyle, los que se dictaminarán luego de que el juez vea todas las pruebas entregadas tanto por el abogado del actor, como de la fiscalía, incluida la autopsia Juan Ricardo Hernández.

Recordemos que el actor mexicano protagonizó un altercado en la calle en Miami, con Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano de 63 años, que falleció días después por el traumatismo que sufrió producto de una pelea en la que Lyle le dio una trompada, y cayó de tal manera que sufrió una fractura del cráneo que le provocó un sangrado.