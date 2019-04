Candente trío: Kourtney Kardashian disfruta y más con Scott Disick y Sofia Richie

Son una familia con unas ideas poco convencionales, pero parece que les gusta y disfrutan con la polémica

A lo largo de los últimos años, la estrella televisiva Kourtney Kardashian y el padre de sus tres retoños, Scott Disick, han protagonizado un sinfín de disputas y rifirrafes tanto en aquellos períodos en los que eran oficialmente pareja como en la etapa inmediatamente posterior al fin definitivo de su convivencia en 2015.

No obstante, y como pone de manifiesto semanalmente el programa de telerrealidad ‘Keeping Up with the Kardashians‘, de todas esos enfrentamientos y altibajos en su relación diaria también se desprende una estrecha amistad y una confianza mutua que va ligada además a sus responsabilidades compartidas como padres de los pequeños Mason (9), Penelope (6) y Reign (4).

En este sentido, resulta llamativo pero no excesivamente sorprendente que Kourtney y Scott hayan pasado de mantener acaloradas discusiones a cuenta de la presencia en el ámbito familiar de Sofia Richie, la modelo de 20 años con la que este sale desde hace ya dos años, a disfrutar ahora de una maravillosa dinámica doméstica que, entre otras cosas, les ha llevado a los tres a irse de viaje juntos y con los tres retoños de la expareja.

Como ha revelado a la revista People un informante del entorno de los Kardashian, los seis han estado recientemente en Finlandia aprovechando que los niños tenían vacaciones y que, a pesar de la llegada de la primavera, en el país escandinavo todavía queda nieve de sobra para esquiar y sacar el máximo partido a otras muchas actividades tradicionalmente invernales.

“Han estado en Finlandia y se lo han pasado genial. Scott y Sofia han acompañado a Kourtney en el viaje precisamente porque era una escapada familiar, se debía al parón de primavera en el colegio de los niños”, ha explicado la fuente.

Hay que recordar que esta no es la primera escapada a la que se apunta este curioso trío de amigos, ya que a principios del mes de diciembre Scott publicaba una imagen en su cuenta de Instagram que les retrataba a todos felices y sonrientes durante una ‘veraniega’ estancia en el Cabo San Lucas (México). “Todo lo que un chico podría esperar, tres son compañía”, bromeaba Scott sobre las dos atractivas mujeres que le flanqueaban en la foto.

