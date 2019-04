Hombre suelta a pitbull en Colombia para que ataque a vecinos

Cámaras de seguridad en la zona captaron la salvaje embestida

Un hombre soltó a su perro pitbull para que, supuestamente, atacara a sus vecinos que estaban sentados en una banqueta en el municipio de Sabaneta en Colombia.

Cámaras de seguridad en la zona captaron la embestida del can que se encontraba sin bozal contrario a lo que dispone la legislación del país sobre este tipo de perros.

Andrés Felipe Álvarez Bustamante, una de las víctimas que sufrió heridas graves en la mano, dijo que el dueño del animal lo incite.

“Me había sentado hablar ahí con el patrón, me quede ahí sentado, yo volteé la cabeza y el ‘man’ cómo que le hizo chi, chi, chi, para que me ataque, entonces yo le puse la mano, porque me iba a tirar a la cara, ahí mismo le puse la mano”, explicó a Caracol Noticias.

Álvarez Bustamante, además, indicó que el sujeto, supuestamente, endroga al perro. “El ‘man’ le da muchas drogas al perro como la marihuana, entonces lo traba y el perro se poner muy agresivo y ataca a cualquier persona, puede ser una niña, una mujer”.

Presuntamente, no es la primera vez que el hombre, cuya identidad se desconoce, provoca al animal para que muerda a otras personas.

Otra víctima argumentó que la Policía no respondió a tiempo a la emergencia.

“El pitbull de repente yo sentí que me atacó y me agarró la bota y pues yo acudí a llamar a la policía pero no me atendieron el llamado, luego que ya mandaban y nunca mandaron.

Si hubiesen hecho eso no hubiese pasado esto que sucedió”, alegó Jaime de Jesús Díaz.

Se desconoce si el dueno de la mascota sería impuesto de cargos. Usualmente, el procedimiento criminal consiste en la imposición de multas que pueden ascender a los 800,000 pesos colombianos.

El animal sería sometido a eutanasia.