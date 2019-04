Los bocados del Chef Barroso llegan a NYC por poco tiempo

El cotizado cocinero español deja Chile por un momento y trae su original comida a la ciudad

Un chef español muy famoso en Chile llegó a Nueva York para deleitar, por poco tiempo, con sus creaciones culinarias modernas, originales y cargadas de mucho sabor.

El Chef Sergio Barroso, quien es responsable del popular Restaurante 040 en Santiago de Chile, acaba de hacer su debut en los Estados Unidos como invitado del programa de residencia en Intersect by Lexus-NYC, un espacio único ubicado en el Meatpacking District de Manhattan, inaugurado por la marca de vehículos a finales del año pasado.

“Escogí una selección de los platos más icónicos que hemos tenido en 040 para traerle a los neoyorquinos”, explica Barroso sobre el menú de degustación de 12 tapas que consiste en platos tamaño bocado que cambiarán frecuentemente, entre una lista de más de 30.

El restaurante Intersect By Lexus fue inaugurado el pasado mes de noviembre en el Meatpacking District de Manhattan./Cortesía

Cada plato se sirve de manera no tradicional: en camas de heno, paneles de madera o incluso en la concha espinosa de un erizo de mar. Estas tapas se comen sin cubiertos, lo que distingue a 040 de la experiencia típica de la buena mesa.

La originalidad destaca en cada receta, con creaciones tan diversas como tomate caramelizado relleno de pescado, helado de almendras con salmón crudo y wasabi, churros de merluza con espuma de bechamel, bola de masa y caldo ahumado, y ostra con manzana verde y sorbete de chile picante, por nombrar algunos.

Nikkuman y Butter Fish Nigiri.

Sandwich de rabo. (Oxtail Sandwich) y yogurt congelado con merengue de limón.

“Ya que es el primer restaurante de alta cocina que ofrece comida que debe comerse con las manos, el concepto contribuirá a crear una experiencia gastronómica completamente nueva para el público”, explica el Chef Barroso, quien celebra el poder estar en Nueva York, ciudad a la que considera “un gran escaparate para llegar a mucho más público en poco tiempo”.

Sergio Barroso, nacido en Madrid en el seno de una familia de chefs, ha trabajado en El Bulli, el legendario restaurante de tres estrellas Michelin, conocido por su extraordinaria comida catalana, Denis Martin en Vevey, Suiza y restaurante de cinco estrellas Monte Carlo Beach en Mónaco, que han dado forma a su reconocido estilo de cocina.

El Cocktail Bar y Lounge de INTERSECT también se convertirá en Room 09, el bar casual del Restaurante 040, donde el mixólogo y socio Raúl Esteban Yañez Campos crea cócteles originales y atrevidos.

INTERSECT BY LEXUS – NYC está ubicado en 412 West 14th Street New York, New York 10014. El restaurante sirve cena de domingo a miércoles de 5PM a 10PM. y de jueves a sábado de 5PM a 11PM. La cafetería está abierta de 8AM a 7PM, los siete días de la semana.

Para hacer una reserva, visite Resy.com y para obtener más información sobre el espacio, visite http://www.Intersect-NYC.com.

Chefs en rotación

El programa de Intersect by Lexus le permite al restaurante introducir un nuevo concepto de comida de un chef diferente cada 4 a 6 meses, con un talento culinario innovador y emergente de todo el mundo. Cada chef es seleccionado en colaboración con el aclamado Union Square Hospitality Group de Danny Meyer.

“El programa de Chef Residente Global se concibió como una forma de darle a los neoyorquinos la oportunidad de experimentar una nueva cocina sin tener que subirse a un avión. Para chefs que están abriendo su camino en el mundo culinario, es una oportunidad de darle a las personas de Nueva York una idea de lo que están creando su parte del mundo “, dice Kirk Edmondson, Gerente General de INTERSECT BY LEXUS – NYC.