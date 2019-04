Reportajes sobre impacto social de la guerra contra la MS-13 ganan premio Pulitzer

Narran la dura realidad de los inmigrantes salvadoreños de Long Island

Tres reportajes sobre el impacto de la guerra de las autoridades estadounidenses contra la pandilla MS-13 fueron ganadores de un los premios Pulitzer de 2013.

La serie de la reportera Hannah Dreier y publicados en el sitio ProPublica ganaron en la categoría “Feature Writing (Reportaje especial).

La organización que premia el trabajo periodístico y literario publicado cada año destacó la serie de Dreier como una “serie de narraciones poderosas e íntimas que siguieron a los inmigrantes salvadoreños en Long Island, Nueva York, cuyas vidas fueron destrozadas por una represalia federal contra la pandilla MS-13″.

Los reportajes se titulan A Betrayal (Una traición), He Drew His School Mascot — and ICE Labeled Him a Gang Member (Dibujó la mascota de su escuela, pero ICE lo calificó como miembro de una pandilla) y The Disappeared (Los desaparecidos).

A Betrayal también fue publicado por New York Magazine, mientras que He Drew His School Mascot — and ICE Labeled Him a Gang Member fue hecho en conjunto con la The New York Times Magazine. The Disappeared fue copublicada con Newsday y utilizada en el programa de radio This American Life.

The Disappeared fue traducido al español y usted lo puede leer aquí: Los desaparecidos.

El premio monetario fue de $15,000 dólares.