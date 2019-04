La hija de Adamari López, Alaïa, demuestra que canta mejor que mamá con “Calma” de Pedro Capó

View this post on Instagram

Sister! Extrañando nuestros momentos en Miami… ☀️🌴 Gracias por acompañarme cada día en esto… Haciendo todo lo que se tenga que hacer… En el nombre De Dios y con mucha Fe! Te Amo Sister! #TeAmo mi Colors! 🌈 #TratamientosNaturales #sueros #iv #ImmuneSystemBooster #immunesupport #ImmuneIV #immunebiogreencell #intravenous #oraciones #GettingStrong #iGotThis #Guerrera #DeTodasMeLevanto #NoMeDejoApagar Ps. Es mi hermana la que va manejando, yo todavía no puedo manejar, ni usar mi pierna a 100% todavía… este vídeo nos viró al revés 🤣