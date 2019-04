Joe Biden espera lanzarse a la campaña presidencial la próxima semana

El exvicepresidente finalmente ha decidido anunciar su candidatura y lo hará en menos de una semana, reportan varios medios

Joe Biden hará oficial su candidatura la próxima semana, de acuerdo con personas familiarizadas con las discusiones de sus principales asesores, reporta AP.

La decisión responde a una de las preguntas pendientes más importantes de la primera temporada presidencial, que ya ha recibido anuncios de otros 18 demócratas. Biden, de 76 años, sería el político más experimentado de la carrera y el segundo más viejo, después de Bernie Sanders, de 77 años.

Los dos mejores perfilados para ganarle a Trump (72 años) las presidenciales de 2020 son: Joe Biden (76 años) o Bernie Sanders (77 años). Y de repente, los liderazgos de los de más de 70 ganan protagonismo. pic.twitter.com/cT8DCghbhL — Lucas Romero (@LucaRomero) April 19, 2019

Sus planes fueron confirmados por tres personas con conocimiento de ellos. No estaban autorizados a discutir los planes públicamente y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato. El anuncio se espera tan pronto como el miércoles y culminaría meses de deliberación sobre el futuro político de Biden.

Ya hay donantes que han comenzado a tratar de recaudar dinero en su nombre. Es probable que Biden empiece pronto a hacer visitas a los estados de votación anticipada.

Como uno de los nombres más reconocidos en la política de Estados Unidos, Biden se desempeñó durante dos mandatos como vicepresidente de Barack Obama, después de casi cuatro décadas como senador por Delaware. Sus antecedentes de alto perfil, de clase trabajadora y su conexión con los años de gobierno de Obama lo ayudarían a ingresar a la carrera como candidato, aunque se enfrenta a preguntas sobre su edad y si su récord más moderado encaja con un partido que se ha vuelto más liberal.