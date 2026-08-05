Cristiano Ronaldo le deja algo claro a Georgina Rodríguez tras las críticas sobre su cuerpo: “Es normal que te envidien”

La empresaria Georgina Rodríguez volvió a estar en el ojo de las críticas y su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo, salió en su defensa, dejándole un gran elogio que sirvió para la reflexión de muchas personas.

Como de costumbre en esta temporada, la familia del futbolista se encuentra de vacaciones, esta vez en Mallorca, y desde hace varios días, Rodríguez viene compartiendo espontáneas donde aparece en traje de baño. No obstante, eso la ha llevado a recibir algunos comentarios negativos de personas que la llaman “gorda” o lanzando frases alusivas a sus curvas.

Cristiano Ronaldo se llena de elogios hacia su pareja, Georgina Rodríguez

Ante esta situación, la empresaria y modelo develó la conversación que tuvo con el futbolista portugués al respecto y lo que él le dejó en claro.

“Tú no vives de la imagen, tú vives de lo que eres. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor”, le dijo CR7, quien manifestó que cree que las críticas se tratan de otra cosa. “¿Qué más quieres? Es normal que te envidien“.

Georgina Rodríguez se siente segura de sí misma

Asimismo, Georgina aseguró que no hay una medida específica para el cuerpo perfecto: “¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo correcto? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?”, consultó, según el portal Hola.com.

Aunado a eso, Rodríguez compartió un carrusel este martes en su cuenta personal de Instagram, donde la primera foto es posando con un bikini blanco sobre un espejo y dejó otro mensaje para sus seguidores.

“Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo. Soy madre de 6 hijos maravillosos; 3 son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles —junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre— es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos. Esa pequeña dosis de psicología positiva que intento regalarles cada día también me ayuda a mí a seguir orientándome en este mundo de tanta fantasía”, colocó Georgina como pie de esa publicación de varias fotografías de ella y su pareja.

Sigue leyendo: