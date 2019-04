Cártel de Sinaloa llega a Veracruz, amenaza al CJNG con matar a familiares por masacre en Minatitlán

A través de un comunicado el grupo criminal ofrece apoyo a la población para dar con los responsables de la matanza y dice que aplicará "la ley del talión"

MÉXICO – El cártel de Sinaloa anunció su incursión en el estado de Veracruz y ofreció apoyo a la población de Minatitlán para dar con los responsables de la masacre de 13 personas, registrada el pasado Viernes Santo.

Las autoridades de Veracruz han señalado que la matanza se debió a una venganza entre al cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.

A través de un comunicado que enviaron a varios medios de comunicación, el cártel de Sinaloa pidió a la población del municipio de Minatitlán, que si conocen a los responsables de la matanza registrada en el Viernes Santo, que se los comuniquen para acabar con ellos.

Ofrecen también “matar también a los familiares” aplicando la ley del Talión de “ojo por ojo, diente por diente”, destaca el comunicado reproducido por varios portales, entre ellos Plumas Libres.

“Pueblo de Minatitlán este un mensaje previo, van a saber más de nosotros. En corto pónganles el dedo a esas escorias del CJ (cártel Jalisco Nueva Generación), desde la esposa, hermanos, hijos, tíos, amantes, putas, todos, donde se mueven, donde caminan, donde van a comer, pasen las cuentas de sus faces, todo”, inicia el mensaje del cártel de Sinaloa.

“No les tengan lastima, ya quítense esa pinche lastima, que ellos no se las van a tener, ellos ya los están matando peor que perros, el gobierno ya vio de que lado masca la iguana y ya nos están dando luz verde, si ellos los agarran la fiscalía o los jueces corruptos y vendidos los sueltan, o con un pinche amparito mugroso salen, o los defienden derechos humanos que mas bien son derechos no humamos”, destaca el comunicado.

El grupo criminal “ofrece” matar a familiares de los responsables de la masacre.

“Muerto el perro se acaba la rabia. Hay que matarle a su familia sin rencor ojo por ojo y diente por diente, en corto ubicación, no les tengan ni una puta lástima, o son ellos o son ustedes, el pueblo sabe quiénes son y dénde viven no nos hagamos mas pendejos, pongales el puto dedo, les vamos a mandar a su familia en cachos pinches jaliscas”, indica el texto enviado a los medios de comunicación.

Atentamente el Cartel de Sinaloa, Ya estamos operando en Veracruz y vamos por Minatitlán, fuerzas estatales de seguridad publica, el pedo no es con ustedes, no se metan, nadamos no se metan, arreglense con sus jefes, ya inician los acuerdos.

El lunes la fiscalía de Veracruz identificó a dos presuntos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación como los responsables de la masacre en Mintatitlán.

Se trata de Javier “N” alias “El Lagarto” y Adrián Fernández “El Pelón”, por lo que ya se les busca en todo el estado, incluso en Tabasco, destacaron las autoridades.

El objetivo de los sicarios era matar a “La Becky”, un transgénero involucrado con el tráfico de drogas en su bar “La esquina del chacal”.