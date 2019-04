El estreno de ‘La Reina del Sur 2’ en Telemundo arrasó en el rating

Entra que te contamos por qué y te mostramos las pruebas

El estreno de ‘La Reina del Sur 2’ confirmó que el público la sigue apoyando y la extrañaba, pues arrasó en rating siendo uno de los estrenos más vistos en los últimos tiempos.

Con una producción fuera de lo común Telemundo logró volver a reinar en el horario del la 10/9 PM Centro por encima de Univision en una amplia brecha, que te documentaremos a continuación.

Según la medidora oficial de rating, Nielsen, en los llamados números preliminares, que son un acercamiento bien grande a los definitivos, en el público en general ‘La Reina del Sur 2’ hizo un promedio de 2 millones mientras que ‘Por Amar Sin Ley 2’ solo alcanzó 1 millón 200 mil.

Si la diferencia entre la novela protagonizada por Kate del Castillo y la que encabeza David Zepeda fue amplia en números, la de las edades que van de 18 a 49 años aún es mayor.

Mientras que la súper producción de Telemundo hizo 1 millón 100 mil televidentes, la de Univision logró menos de la mitad: 508 mil.

No es la primera vez que una producción de Telemundo tiene todo para ser un éxito y no lo consigue, pero en esta ocasión, como lo hemos visto en el pasado con ‘El Señor de los Cielos’, es una apuesta segura. Y no es para menos, en tan solo el primer capítulo era imposible parpadear o respirar de tanta acción física como mental.

Te seguiremos contando cómo va evolucionando a lo largo de los días cuando el llamado ‘efecto curiosidad’ se termine y conozcamos al verdadero público que incluso puede ser mayor.

MIRA AQUÍ ALGUNOS DE LOS MEJORES MOMENTOS: