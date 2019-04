“No se metan con mis hijas”: la furiosa respuesta de Carolina Sandoval ante el “bullying” a su hija por esta foto

View this post on Instagram

Diossss la he visto crecer tan rápido que noooo me creo lo grande que está 😋 #teamo @barbaracamilas eres mi todo al igual que tu hermana …y sabes que aún recuerdo cuando limpiaba la casa que limpié y como te llamaban, de hecho eras “la hija 👧🏻 de la muchacha de servicio” 💪🏻y sabes que ??? Puedo decir que a mucha honra todo valió la pena mi amor…Dios escribe derecho en líneas torcidas. Te amo Bárbara Camila #cosasquesientecaro #cosasquelepasanalasmamás