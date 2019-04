Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana combinará, baladas románticas, trap latino y ritmos cubanos a través de conciertos con Álvaro Torres, Camila, Sin Banderas, Bad Bunny y Omara Portuondo.

Jueves 25

Ejercítate en Fort Tryon

Intégrate a una rutina de ejercicios al aire libre en Fort Tryon Park que te permitirá respirar aire fresco. Esta sesión se repite todos los martes, jueves y sábados en las mañanas. La rutina incluye ejercicios de estiramiento y caminatas. Información: http://www.nycgovparks.org

Viernes 26

Concierto: Álvaro Torres

Prepárate para una cita cargada de romance junto al cantautor salvadoreño Álvaro Torres, conocido también como ‘El último romántico. Torres, quien incluye en su repertorio temas como ‘Nada se compara contigo’, ‘Hazme olvidarla’ y ‘Si estuvieras conmigo’, interpretará sus mayores éxitos en la ciudad con el Symphony Space como escenario. En el 2537 Broadway, a las 9 p.m. Información: http://www.symphonyspace.org

Concierto: Camila y Sin banderas

No te puedes perder un concierto que promete ser inolvidable y en el que podrás ver sobre un mismo escenario a las bandas Camila y Sin Banderas. Las referidas, que combinan una larga lista de éxitos, se han unido para realizar la gira ‘4 Latidos Tour’. Camila está integrado por los artistas Mario Domm y Pablo Hurtado, mientras que el dúo Sin Banderas esta compuesto por Leonel García y Noel Schajris. En el United Palace, 4140 Broadway, a las 8 p.m. Información: http://www.boletosexpress.com

Concierto: Omara Portuondo

Disfruta en grande un concierto con la cantante y bailarina cubana Omara Portuondo. La artista, que hará una parada en Nueva York como parte de la gira ‘Omara es Cuba’, cantará clásicos de su cancionero y temas con los que será posible rememorar su paso por la agrupación Buena Vista Social Club. En Sony Hall, 235 West 46th Street, a partir de las 8 p.m. Entradas en: http://www.ticketmaster.com

Sábado 27

Concierto: Bad Bunny

El intérprete puertorriqueño Bad Bunny te espera en el Madison Square Garden con una descarga de trap latino imperdible. El artista realiza una gira titulada X100Pre (‘Por siempre’) en respaldo a su primer disco, que lleva el mismo título y que debutó en el mercado a finales del año pasado. ‘Mia’, ‘La Romana’ y ‘Estamos bien’, son solo algunos de los sencillos que se extraen del referido álbum. ‘A las 8 p.m., en el Madison Square Garden. Información: http://www.ticketmaster.com

Noche de margaritas

Degusta una extensa selección de margaritas, creadas por mixólogos provenientes de 15 restaurantes y bares de la ciudad, durante el Margarita Rumble. Además de probar esta bebida podrás ayudar a elegir la mejor de Nueva York. Habrá música en vivo y comida. Entre los bares y restaurantes competidores figuran: Dos caminos, La esquina, Cantina Royal y Gabriela’s Restaurant and Tequila Bar. De 12:00 p.m. a 8:45 p.m. En Dobbin Street, ubicado en el 64 Dobbin Street, en Brooklyn. Información: http://www.margaritarumble.com

Cherry Blossom Festival en Brooklyn

Como cada año el Jardín Botánico de Brooklyn abre sus puertas para la celebración del Sakura Matsuri: Cherry Blossom Festival en el que podrás celebrar la cultura japonesa a través de una amplia agenda de actividades. En el Brooklyn Botanical Garden, 990 Washington Avenue. De 10 a.m., a 6 p.m. Entradas: http://www.bbg.org

Fiesta de danza latina

Durante solo una noche tendrás la oportunidad de ver en escena a cuatro compañías de danza de igual número de países que participarán en la cuarta edición del evento anual Latin Dance Fiesta. Este año estarán representados Guatemala, Chile, Uruguay y Haití. En el Queens Theatre, ubicado en Flushing Meadows Corona Park in Queens at 8pm. Información: http://www.queenstheatre.org

Un mercado al aire libre

Aprovecha el cambio de temperatura para visitar Smorgasburg, un mercado al aire libre. El mercado está disponible en tres localidades durante todo el fin de semana: los viernes en las afueras del Oculus, en el área de World Trade Center, sábados en East River State Park en Brooklyn y los domingos en Prospect Park, también en Brooklyn. En horario de 11 a.m., a 6 p.m. Información: http://www.smorgasburg.com

Domingo 28

Un día de entretenimiento en Queens

Visita el ‘Arbor Fest’ que realizará el Jardín Botánico de Queens. Este será un día repleto de actividades para toda la familia en torno a los árboles y el medioambiente. La agenda incluye shows de títeres, manualidades y jardinería, comida y música en vivo a cargo de la banda Hot Jazz Jumpers. Información: http://www.queensbotanical.org/arborfest/

Miércoles 1

Baila en Bryant Park

Asiste a una fiesta bailable, que tendrá como anfitriona a la artista y productora Talia Castro-Pozo, todos los miércoles hasta el 7 de junio. La serie gratuita te permitirá disfrutar de una increíble experiencia al aire libre, en la que participarán diversas bandas e instructores de baile que guiarán tus pasos a ritmos de salsa y cumbia, entre otros géneros. Tito Puente Jr. tendrá a su cargo la apertura de la serie este miércoles 1 de mayo. De 6 p.m., a 8:30 p.m. Información: http://www.bryantpark.org

Jueves 2

Retrospectiva de Machito

El Hostos Center presenta la retrospectiva ‘Machito & the Impact of the Afro-Cubans at 80’, un encuentro de tres días que celebrará el legado del cantante y director de orquesta. El evento, que se prolongará hasta el sábado 4 de mayo, abarcará conciertos, paneles de discusión, películas y talleres. Este festival contará con la dirección de Mario Grillo, hijo de Machito y director de The Machito Orquestra. Información: http://www.hostos.cuny.edu/culturearts