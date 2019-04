Ahorra en gasolina: La mayoría de los autos sólo requiere “regular”, pero la gente sigue gastando en “premium”

Has estado gastando dinero innecesariamente

Solo 18% de los auto más nuevos requieren combustible de calidad premium, pero los dueños del restante 82% de autos gastan hasta $2 mil millones al año en este combustible innecesariamente, asegura un nuevo reporte de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA).

“Con 16.5 millones de conductores de Estados Unidos que usaron combustible premium a pesar de las recomendaciones del fabricante del vehículo en los últimos 12 meses, la AAA realizó una evaluación exhaustiva del combustible para determinar qué beneficios, si los hay, benefician las prácticas que ofrece a los consumidores”, explico la Asociación en un reporte.

La gasolina que un auto necesita está estipulada en el manual del fabricador, y – como ya se mencionó – solo 18% de los autos nuevos requieren la calidad premium, la cual es más cara y está asociada con vehículos de lujo. Pero los números del estudio indican que los conductores desconocen esta información y gastan incecesariamente en gasolina premium, el cual no les genera ningún beneficio.

La gasolina regular, también nombrada en Estados Unidos como Unleashed Gas, es por lo general 15 o 20 centavos más barata que la premium, lo cual implica un ahorro de hasta $100 por año, según Angie´s List.

Incluso la Comisión Federal del Tratado (FTC) sugiere no comprar gasolina premium a menos que sea especificado en el manual del auto.

“A menos que lo recomiende el manual del propietario, no gaste el dinero en gas de alto octanaje. En la mayoría de los casos, no hay beneficio. Un octanaje más alto ayuda solo si tiene problemas con el “golpe” de su motor”, dice la Comisión en su portal web.

Ambos tipos de gasolina se miden es clasificaciones de octano, las cuales indican la capacidad de líquido para resistir el golpe del motor, un sonido de traqueteo o silbido que resulta después de un encendido prematuro de la mezcla de aire comprimido y combustible en uno o más cilindros, explica la FTC.

“La mayoría de las estaciones de servicio ofrecen tres grados de octanaje: regular (por lo general, 87 octanos), de grado medio (por lo general, 89 octanos) y premium (por lo general, 92 o 93). Las clasificaciones se publican en adhesivos de color amarillo brillante en cada bomba de gas”, agrega.

Algunas marcas de lujo, como BMW y Mercedes, tienen motores de alta compresión y requieren el uso de gasolina premium para evitar que el motor golpee.

Conclusión: no gastes en gasolina premium si tu auto no lo especifica, no aporta ningún beneficio a tu motor.