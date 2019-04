Las críticas de AMLO a periodistas provoca hostilidad contra la prensa, afirma The Guardian

EL diario británico aborda la consecuencias sobre los cuestionamientos del mandatario hacia el periódico Reforma

MÉXICO – El diario británico The Guardian consideró que las criticas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contra periodistas han provocado hostilidad y amenazas contra la prensa.

“Los eventos pueden volverse irritantes. AMLO ha acusado a reporteros que hacen preguntas difíciles de no tener datos correctos”, señaló el diario británico.

En una nota titulada “Las críticas de AMLO provocan amenazas de muerte contra un periódico”, el rotativo británico aborda la tensión generada con los señalamientos del Presidente hacia REFORMA.

“La relación con REFORMA ha resultado especialmente irritable. En una conferencia de prensa le pidió a REFORMA que revelara una fuente, argumentando que era una cuestión de ‘transparencia'”, dijo el diario inglés en referencia a la difusión de la carta que el Presidente envió al Rey de España para pedirle que se disculpara por la Conquista.

The Guardian apunta también sobre las estigmatizaciones de AMLO contra REFORMA.

“AMLO se refiere junto con los grupos de la sociedad civil y otros con los que está en desacuerdo como ‘fifí‘ y ‘conservador’. Los observadores ven similitudes con los tuits de Donald Trump que señalan al ‘fallido The New York Times”, señaló el periódico británico.

Por otra parte, el diario británico puso como ejemplo de la rispidez con la prensa la confrontación entre el periodista Jorge Ramos, quien cuestionó al Presidente por el alza en los homicidios en el País.

“Yo pienso, con todo respeto discrepo, creo que ustedes no son los buenos periodistas, son prudentes porque aquí los están viendo, y si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede”, dijo López Obrador en otra conferencia sobre la polémica con Ramos.

Asimismo, el tabloide destacó la postura de la periodista Carmen Aristegui en la que cuestiona la postura del Mandatario mexicano.

“¿Oiremos algún día a López Obrador decir que la prensa que no le gusta o directamente a REFORMA es ‘enemiga del pueblo?’ “, escribió la periodista en su columna.

También recoge la opinión del analista Carlos Bravo Regidor, en donde aseguró que la postura de AMLO es similar a la de Trump ante la prensa.

“Trump tiene una fuerte oposición. López Obrador tiene menos control sobre su poder ya que tiene mayorías en el Congreso y la oposición política está moribunda”, afirmó Bravo.

Por último, The Guardian destacó la versión sobre la cobertura de REFORMA contra administraciones anteriores, en la que algunos señalan que los medios eran manipulados con publicidad a cambio de historias positivas, que allanaron el camino de AMLO hacia el poder.

“REFORMA no está haciendo nada con López Obrador que no hiciera con otros gobiernos”, informó Javier Garza, ex editor de El Siglo de Torreón.

“Se podría decir que AMLO no sería Presidente sin REFORMA”, agregó.