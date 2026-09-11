El gobierno enviará cheques de $500 a casi 1 millón de personas: quiénes califican y en qué estados

Casi 1 millón de personas en Estados Unidos recibirán cheques de $500 a partir de octubre, según un nuevo anuncio de la Casa Blanca. El pago estará dirigido a determinados consumidores que compraron un seguro médico a través del mercado creado por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), conocida como Obamacare, y pagaron el costo de sus primas sin recibir asistencia federal.

La administración de Donald Trump presentó los pagos como un reembolso por cargos cobrados para financiar el funcionamiento del mercado federal de seguros de salud que, según la Casa Blanca, generaron fondos superiores a los necesarios para operar el sistema.

El programa podría devolver alrededor de $500 millones si cerca de 1 millón de personas reciben los $500 anunciados.

Quiénes califican para recibir el cheque de $500

No todos los estadounidenses con Obamacare recibirán el dinero. Según la información publicada por la Casa Blanca, los reembolsos están destinados a personas que cumplen principalmente estas condiciones:

Compraron cobertura médica a través del mercado federal utilizado para Obamacare.

Viven en uno de los 30 estados que utilizan HealthCare.gov para operar sus mercados de seguros.

No reciben asistencia para pagar las primas de su plan.

Pagaron, por lo tanto, el precio total de su cobertura.

La administración señaló que este último grupo fue el más expuesto a los denominados user fees, cargos que las aseguradoras pagan por participar en el mercado federal y que pueden incorporarse al costo de las primas.

Esto significa que una persona que recibe créditos fiscales o subsidios federales que reducen su prima mensual no entra, en principio, en el grupo anunciado para estos reembolsos.

Puedes ver: Seguro Social paga un promedio de $2,071 al mes: así puedes recibir un cheque mayor

Los 30 estados donde se enviarán los cheques

Los pagos estarán disponibles únicamente en estados que utilizaron el mercado federal durante el período correspondiente.

La lista anunciada por la Casa Blanca incluye: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, Wisconsin y Wyoming.

CMS confirma que esos 30 estados utilizaron HealthCare.gov durante el período de inscripción para los planes de 2026.

¿Nueva York y California recibirán los cheques?

No aparecen en la lista anunciada. La razón no es que los residentes de esos estados estén excluidos específicamente por sus ingresos o por vivir allí, sino que Nueva York y California administran sus propios mercados estatales de seguros médicos, en lugar de utilizar el mercado federal contemplado en este programa.

CMS enumera a Nueva York, California, Nueva Jersey y otros estados entre los mercados estatales que operaron sus propias plataformas para la cobertura de 2026. Por lo tanto, los $500 anunciados no constituyen un beneficio nacional para todos los afiliados a Obamacare.

Cuándo llegarán los cheques de $500

La Casa Blanca indicó que los cheques comenzarán a enviarse a las personas elegibles en octubre de 2026. Por ahora, el anuncio oficial no detalla una fecha exacta para cada pago ni establece un calendario estado por estado.

Tampoco se ha publicado en la información oficial revisada un procedimiento mediante el cual los consumidores deban presentar una nueva solicitud para reclamar los $500.

Por eso, conviene desconfiar de mensajes, correos electrónicos o sitios web que pidan datos bancarios, números de Seguro Social o pagos para “registrarse” para recibir este dinero hasta que el gobierno publique instrucciones oficiales.

Por qué el gobierno está devolviendo $500

El mercado federal de Obamacare, HealthCare.gov, se financia en parte con cargos que pagan las aseguradoras por participar en la plataforma.

La Casa Blanca sostiene que durante la administración de Joe Biden se recaudó más dinero del necesario para operar el sistema y que ese costo terminó trasladándose, al menos en parte, a quienes pagaban el precio completo de su cobertura médica.

Por eso, el gobierno decidió devolver $500 por persona a cerca de 1 millón de consumidores que cumplen los requisitos.

Sin embargo, esa explicación no es compartida por todos. Reuters señala que algunos expertos en política sanitaria consideran que el excedente también se explica porque hubo menos gastos de los previstos en áreas como la administración y la inscripción de usuarios.

Lo importante para quienes podrían recibir el dinero es que el reembolso ya fue anunciado oficialmente y comenzará a enviarse en octubre.

Estos $500 no son un cheque de estímulo

Conviene no confundir este pago con otras propuestas de entrega directa de dinero que el presidente Donald Trump mencionó recientemente.

Los $500 están vinculados exclusivamente con el mercado de Obamacare y solo alcanzan a un grupo específico de personas que compraron cobertura y pagaron sus primas completas sin recibir ayuda federal. Por lo tanto, no es un nuevo cheque de estímulo para toda la población ni una devolución de impuestos del IRS.

Cómo saber si una persona podría estar incluida

Mientras el gobierno publica más detalles sobre la distribución, una persona puede revisar su cobertura y determinar si reúne las características generales anunciadas:

Confirmar dónde compró el seguro: Debe tratarse de cobertura vinculada al mercado federal en uno de los 30 estados incluidos. Revisar si recibió ayuda para pagar la prima: Los reembolsos están destinados a quienes no recibieron asistencia para reducir ese costo. Verificar que el estado esté en la lista: Florida y Texas están incluidos, mientras que Nueva York, California y Nueva Jersey, entre otros estados con mercados propios, no aparecen. Esperar las instrucciones oficiales: La Casa Blanca informó que los cheques comenzarán a enviarse en octubre, pero todavía no detalló públicamente el calendario individual de pagos.

El anuncio podría beneficiar a cerca de 1 millón de estadounidenses, pero representa solo una fracción de las personas aseguradas mediante los mercados creados por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

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