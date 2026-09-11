Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México 4”, hoy 11 de septiembre

Se acerca una nueva gala de eliminación en “La Casa de los Famosos México 4” y luego de darse a concoer a los seis nominados, es importante como marchan las votaciones, para ver quién tiene menos posibildades de seguir en competencia, por ahora.

Nuevamente seis fueron los nominados a la placa en esta séptima semana: Karina Torres, Masad Altamimi, Yahir, Gema Garoa, Mariana Ochoa y la histórica Brianda Deyanara; quien se convirtió en la primera líder nominada desde que se creó el reality.

¿Cómo van las votaciones en “La Casa de los Famosos México 4”?

Aunque no se revelan los resultados oficiales en las votaciones, el portal Vaya Vaya ha estado muy acertado con sus encuestas a través de la plataforma de Facebook a lo largo de esta temporada y por lo tanto, divisaremos cómo quedaron los resultados recientes, según la opinión del público.

Karina Torres mantiene el apoyo de sus seguidores, afianzándose cada vez más como una de las favoritas para llegar a la etapa final y lidera las votaciones con un 21%. Por su parte, Masad también es uno de los queridos por el público con un 18% de los votos para seguir en competencia, igualado con Gema Garoa (18%).

Yahir le sigue con un 15% y quienes están en mayor peligro, por los momentos, son Mariana Ochoa y Brianda Deyanara, con 13% y 12% respectivamente. Estos tres últimos han tenido un ligero bajón de popularidad y una de las que se muestra con mayor preocupación dentro de la casa, a pesar de tampoco conocer el panorama en las votaciones, es justamente Brianda.

Cabe destacar, que uno de estos seis participantes en riesgo podría quedar libre de peligro este viernes por la noche, cuando se lleve a cabo el reto de salvación.

El único que ganó inmunidad esta semana fue Ese Pérez, quien recibió recientemente la especial visita de su madre. El resto, aunque no esté en la placa, puede tener cierta preocupación, por lo cambiante que estuvieron las dinámicas en los últimos días.

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