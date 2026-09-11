NFL: Los Jonas Brothers prendieron el ambiente con un halftime inédito en Australia

Durante este 11 de septiembre, según el horario local, se disputó por primera vez un juego de la temporada regular de la NFL en Australia y un histórico partido no podría contar con un show simple. Por esa razón, los encargados de prender el ambiente del espectáculo de medio tiempo fueron los Jonas Brothers.

El Melbourne Cricket Ground fue el epicentro del duelo entre los equipos de Los Angeles Rams y los San Francisco 49ers, donde los de la bahía tuvieron el dominio de principio a fin, pero más allá del show dentro del campo, la tarima también estuvo encendida en el descanso.

Los Jonas Brothers llevan sus éxitos a Australia

Con un increíble aforo de 100,021, que significó la séptima mayor asistencia en un duelo de ronda regular de la NFL, los Jonas Brothers se encargaron de despertar la euforia de los australianos con algunos de sus éxitos con mayor recepción a nivel global.

“Tener la oportunidad de tocar en el icónico Melbourne Cricket Ground ante fanáticos australianos tan apasionados es un honor increíble. No podíamos estar más entusiasmados de formar parte de este momento histórico”, comentó la banda antes de su presentación.

La banda interpretó temas como: “Burnin’ Up, “Sucker“, “Listen When Sad” y “Year 3000“; para ir conectando con el público hasta el punto donde todo subió a un nivel mayor de lo que ya habían generado con una versión de la canción de John Farnham, “You Are the Voice”, denominado el himno no oficial de los australianos. El show de los Jonas Brothers duró aproximadamente seis minutos.

Otros artistas que también cantaron

Los Jonas Brothers no fueron los únicos invitados al espectáculo de medio tiempo; los artistas locales Peking Duk, Grinspoon y Sneaky Sound System elevaron la propuesta sonora de la jornada.

Sin duda alguna, el show del halftime estuvo acorde con un partido que escribió un nuevo capítulo en la historia de la NFL.

¿Cómo quedó el duelo de la NFL?

En el aspecto del juego, el dominio total fue de los San Francisco 49ers, quienes sumaron puntos en todos los cuartos, para superar ampliamente 27-7 a Los Angeles Rams.

Un gol de campo en el primer cuarto, un touchdown combinado con gol de campo tanto en el segundo como en el tercero y 10 puntos más en el último; fue la gran exhibición de juego que mostró la ofensiva del conjunto de la bahía.

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