Andrea Legarreta y sus piernas calientan Instagram provocando reacciones de famosas actrices

No hay quien se resista a la belleza de la presentadora de Televisa

Andrea Legarreta es una de las mujeres más bellas de la televisión mexicana, prestando su imagen a varias marcas que se mueren por trabajar con ella. La presentadora del programa “Hoy” en Televisa se ha conservado increíblemente bien a sus casi 50 años de edad.

Uno de los atributos que más le chulean en redes sociales son sus piernas ya que tiende a usar atuendos que explotan esa parte de su cuerpo. Este lunes no fue la excepción cuando Legarreta colocó una foto con su “look” del matutino en Instagram.

“Trajecito coqueto y muy primaveral de lino”, escribió en la red social en donde amasa más de 3 millones de seguidores.

Actrices del medio del espectáculo reaccionar ante la belleza de la guapa conductora.

“Mi reina, tienes unas piernas impresionantes”, escribió la actriz Eugenia Cauduro. “Divinas y cuando se tiene tu clase, tu estilo, tu carisma y actitud es cuando además, independientemente de la edad que tengas, tú siempre las sabrás lucir como se debe, lo que muchas aún teniendo 20 nunca sabrán hacer”.

“Divina”, comentó Mariana Seoane. “Guapisima”, comentó Patricia Manterola. “Ttsssssttt”, escribió su compañera Galilea Montijo.

Los fans no se pudieron quedar atrás.

“Aunque sé que no respondes, luces bellísima; y que torneadas y bonitas piernas tienes”, escribió un fan. “Yo tengo una tía que dice, ‘si tuviera esas piernas claro que las enseñaría, ¿porqué esconderlas?'”, otro fan comentó. “Que piernas, siempre la he admirado, siempre bella”, otro admirador agregó. “Te ves estupenda, me fascinan tus piernas”, otro seguidor también agregó.