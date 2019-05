Marco Antonio Regil y la verdadera razón de su salida de ‘Un nuevo día’ de Telemundo

A días de su salida, el conductor se confiesa

Marco Antonio Regil se despidió de “Un nuevo día” a un año de haber entrado al matutino de Telemundo. El conductor mexicano ya no despertará con sus compañeros que incluían a Adamari López, Rashel Díaz y Héctor Sandarti.

Después de su salida del programa, Regil compartió en un video de YouTube las razones por las cuales se fue.

“Me di cuenta de que estar en un programa que está basado más en entretenimiento no era exactamente lo que yo quería hacer, sobre todo porque es un programa que requiere el compromiso de tiempo completo”, explicó.

“Me di cuenta de que esto me tomaba mi tiempo y mi energía completa y que me estaba alejando de hacer otras cosas que están más enfocadas en el desarrollo personal y que yo quería hacer como escribir mi libro; hacer más talleres; más conferencias, que las amo; lanzar mi sitio de internet con entrenamientos en línea, que es algo que voy a hacer”, añadió.

Fue el también presentador de “100 Mexicanos Dijeron” quien se acercó a los ejecutivos de Telemundo para expresarle sus inquietudes.

“A pesar de que habíamos firmado un contrato de varios años yo le agradezco enormemente a Telemundo porque me permitió renegociar. Me acerqué a ellos, les dije la verdad, me dolió mucho porque habíamos hecho un acuerdo de varios años, me entendieron y me apoyaron, y eso no es fácil a veces que te entiendan”, expresó.

Regil se dio cuenta de que un programa como “Un nuevo día” no era lo suyo y aunque se tocaban temas de su interés como la salud física y mental, no eran los temas centrales del show.

“Voy a seguir con Telemundo, pero voy a hacer programas de concurso, que es lo que ya había hecho antes, que requiere solamente parte de mi tiempo. Tenemos de hecho un programa que viene más adelante que ya vamos a anunciar y que puedo hacer algunas semanas durante el año, pero no requiere de mi compromiso de tiempo completo todos los días”, también dijo.