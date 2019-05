Estafas que puedes evitar esta temporada de impuestos

Si el teléfono suena y crees que la persona que está al otro lado de la línea es un impostor, es probable que tengas razón.

La Comisión Federal de Comercio (FCC) acaba de emitir un informe que indica que en 2018, por primera vez, las estafas impostoras encabezaron su lista de quejas de los consumidores.

Los fraudes, que incluyen estafadores que dicen ser del IRS, o de la Administración de la Seguridad Social y de otras agencias gubernamentales, tratan de conseguir que la gente les dé su información personal y su dinero, dice Mónica Vaca, directora adjunta de la FCC, División de Respuesta y Operaciones del Consumidor.

Según el informe, los consumidores dijeron que perdieron casi $488 millones en estafas impostoras en 2018. La pérdida promedio por consumidor fue de alrededor de $500.

En total, los consumidores reportaron haber perdido casi $1,480 millones por fraude, un aumento de $406 millones en comparación con el año anterior. Eso incluía el dinero perdido para los estafadores que afirman llamar de agencias de cobro de deudas y de estafadores que robaron la identidad de los consumidores.

Sin embargo, hubo algunas buenas noticias. La cantidad de impostores que robaron el reembolso de impuestos de una persona se redujo en aproximadamente un 38% respecto al año anterior.

Pero no dejes que eso te haga menos cuidadoso. Con la temporada de impuestos aquí, el IRS dice que vale la pena estar consciente de los fraudes que podrían dirigirse a tu dinero o identidad.

Kathy Pickering, directora ejecutiva de The Tax Institute en H&R Block, también dice que tales estafas podrían fácilmente volverse más comunes. “Los estafadores son adaptables”, dice ella.

Aquí hay dos tipos de estafas de impuestos que debes conocer y consejos sobre cómo protegerte.

‘Necesitamos tu número de seguro social’

Recibes una llamada telefónica de un estafador que dice estar con el Departamento de Justicia pero que trabaja con el IRS. La persona te dice que te está llamando porque no has pagado tus impuestos.

O puedes recibir un correo electrónico que parece una factura por impuestos no pagados en relación con la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio o un correo electrónico que parece provenir del Panel de Defensa de Contribuyentes del IRS que te informa que te está enviando un reembolso. En ambos casos, los correos electrónicos te piden tu número de Seguro Social y un número de cuenta bancaria para confirmar tu identidad.

Si entregas tu número de Seguro Social, los delincuentes intentarán usarlo junto con otra información de identificación para crear declaraciones de impuestos falsas con el fin de robar cualquier reembolso al que tengas derecho.

‘Estas bajo arresto’

En esta estafa, recibes una llamada telefónica de alguien que se hace pasar por un funcionario del IRS o de una agencia local de cumplimiento de la ley. La persona te informa que tienes una factura de impuestos sin pagar y te amenaza con arresto, deportación, suspensión de tu licencia de conducir o licencia comercial, o alguna otra sanción, a menos que pagues la factura de inmediato.

Te dicen que pagues con tu tarjeta de débito (por lo que el dinero se retira inmediatamente de tu cuenta bancaria), mediante una tarjeta de regalo o mediante una transferencia bancaria. La persona que llama puede incluso “falsificar” la información de identificación de la persona que llama que aparece en tu teléfono, por lo que parece que la llamada proviene de una agencia gubernamental.

En otra estafa relacionada con el teléfono, un funcionario falso del IRS llama a los estudiantes y les dice que deben un “impuesto federal para estudiantes”, un impuesto que ni siquiera existe. La persona que llama le dice al estudiante que lo arrestarán a menos que envíe su pago de inmediato.

Cómo protegerte

Si recibes una llamada telefónica que te amenaza con un arresto o solicita tu número de Seguro Social, cuelga de inmediato, dice Vaca. El IRS nunca te llamará para exigir un pago inmediato, y nunca amenazará con arrestarte por impuestos que debes. Ignora esos correos electrónicos también.

Además, no aceptes instrucciones de pago específicas. El IRS ofrece muchos métodos de pago, y tú puedes elegir el que desees.

El IRS también sugiere que tomes los siguientes pasos para protegerte del fraude fiscal.

Haz tu declaración de impuestos temprano. De esa manera, si los delincuentes consiguen tu número de Seguro Social, no podrán usarlo para presentar una declaración de impuestos falsa y reclamar tu reembolso, porque ya lo habrás hecho tú.

Utiliza software de seguridad. Asegúrate de tener un programa de seguridad antivirus actualizado y un firewall instalado en tu computadora o en cualquier dispositivo que estés usando para acceder a documentos confidenciales o al sitio web del IRS. Pero también ten cuidado si alguien te llama inesperadamente o si recibes un correo electrónico con un enlace a una actualización de software. Podría ser de un estafador que intenta engañarte para que descargues un virus de computadora que se roba tus datos.

Protege tu información personal. No lleves habitualmente tu tarjeta de Seguro Social ni dejes información confidencial por ahí. Si debes proporcionar tus datos importantes en línea, como tu número de Seguro Social o una contraseña, por ejemplo, en un sitio web bancario, verifica que se encuentre en un sitio legítimo y no en uno falso de “phishing” que parezca real. Asegúrate de que tus registros de impuestos estén en un lugar seguro.

Comunícate al IRS si crees que has sido estafado. Reporta la estafa al Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (Treasury Inspector General for Tax Administration). El número de teléfono es 800-366-4484.

También debes reenviar cualquier correo electrónico que creas que provenga de estafadores a phishing@irs.gov.

Además, comunícate con la Unidad Especializada de Protección de Identidad del IRS si crees que alguien ha usado tu información personal para presentar una declaración de impuestos o robar tu identidad. El número de teléfono es 800-908-4490.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.