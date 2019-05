Novia de Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz, reacciona tras divorcio de Angélica Rivera

View this post on Instagram

Vivir es elegir! Cuanto más positivo, más posibilidades. Todos tenemos una historia que define quiénes somos hoy, pero solo lo que te permites ser hoy será la respuesta de lo que serás mañana. La confianza tiene más fuerza que el miedo por eso que la vida te encuentre viviendo! @quiencom video @elizabthcrr