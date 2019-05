Analu Salzar, actriz y conductora acusa de abuso sexual a sacerdote de Legionarios de Cristo

Si no sabían porque lo escondían?

Si no sabían porque acallaron mi voz y la de mis padres en Cancún?

Si no sabían porque podemos señalar a toda la gente de los #LegionariosDeCristo de la época que al momento de denunciar nos humillaron y removieron a #FernandoMartinez ? #MeToo

— Analu Salazar (@Ana1uSalazar) May 4, 2019