¡Es niño! Ya nació el bebé de Meghan Markle y el príncipe Harry

View this post on Instagram

Entrevista do #principeharry após o nascimento do seu primeiro filho, A felicidade do pai mais orgulhoso e feliz do mundo❤️🧒🎉💙👪😭 #meghanmarkle #BabySussex #príncipeharry #sussexroyal #DuchessofSussex #dukeofsussex Harry disse: "Estou muito animado em anunciar que Meghan e eu tivemos um menino esta manhã, um menino muito saudável. Estou incrivelmente orgulhoso da minha esposa. É brilhante, estou absolutamente feliz. Somos muito gratos por todo o amor e apoio que nos foi enviado".