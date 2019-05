Más de 22 homicidios en un fin de semana en Tijuana en México

Además 8 presuntos narcomenudistas fueron asegurados por agentes de la Policía Municipal

No se acaba la violencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, en México, producto de la guerra entre bandas del narcotráfico, pues en las últimas horas mataron a cinco personas en diversos puntos de esa ciudad fronteriza y para no variar, no hubo detenidos tras dichos hechos sangrientos.

Las víctimas fueron identificadas como Marco Antonio González Bañuelos, de 42 años; Carlos Chávez Paz, cuya edad no se especificó; Manuel Enrique Salinas Martínez de 36 años; mientras que los otros dos no fueron identificados.

Otro ejecutado más en #TIJUANA durante este día, ahora en la colonia Sánchez Taboada en la calle Omega donde un hombre fue atacado con arma de fuego y al momento de ser trasladado a un hospital perdió la vida en el trayecto. #Frontera #Policiaca pic.twitter.com/7uiwBRxo9k — Gustavo Suarez (@lgustavosuarez) May 2, 2019

A esos homicidios se suman los asesinatos de varias personas más en ese fin de semana, pues según medios locales se registraron más de 22 homicidios en menos de 4 días de mayo, lo que apunta a más de 710 en el año y arriba de 5mil desde 2017 en Tijuana.

Además, ocho sujetos presuntamente dedicados a la distribución de droga fueron asegurados por agentes de la Policía Municipal en distintos puntos de la ciudad.

Apenas el 2 de mayo pasado fue capturado en Baja California, Edson alias “El Chuky”, presunto líder de una célula delictiva que operaba en aquella entidad.