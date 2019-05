El agua que usted consume para cocinar, para bañarse, limpiar o simplement para satisfacer su sed o la disposicion de excreta humana está bajo la jurisdición del Departamento de Protección Ambiental (Department of Environmental Protection, DEP) de la Ciudad de Nueva York. Lo que deseamos compartir en este mensaje es la frecuencia en la cual inquilinos y dueños de domicilios se encuentran Al filo del Agua. En su obra transformadora, que así se titula, el autor Agustín Yañez Delgadillo nos presenta ese momento en el cual lentamente se refleja la inminencia de un acontecimiento desestabilizador.

Por varios meses el Departamento de Protección Ambiental (NYC DEP) ha estado desarrollando una lista que tiene el potencial de perjudicar la estabilidad de dueños de casa tanto como sus inquilinos, en un ambiente donde existe una escasez de vivienda al alcance de pobres, de trabajadores horarios, y consumidores envejecidos con recursos limitados y entrada fija. La organización no lucrativa PULP está disponible para ayudar a los residentes de los cinco condados y mi oficina como concejal está lista para ayudar a mis constituyentes a evitar una deuda inescapable o la pérdida de su hogar.

Trimestralmente, la DEP somete facturas a los dueños de residencias duo-familiar tanto como a dueños de vivienda plurifamiliares cobrando por el uso de agua. Dueños de casa o viviendas plurifamiliares que no cumplan con el pago de estas facturas pueden anticipar que su deuda se venda durante una subasta pública y si no resuelve la deuda o no entra en un acuerdo de pago, pueda ser que su propiedad sea sujeta a un derecho de retención, es decir que pierda su propiedad.

Si usted es dueño de una residencia con dos o tres apartamentos con una deuda de agua de $2,000 o más; o inquilino en un edificio plurifamiliar o dueño de un condominio con una deuda de $1,000 o más; o propietario de comercio con una deuda de $1,000 o más, al pasar mas de un año, la Ciudad tiene derecho de vender su deuda.

Quede advertido que la venta de deudas se inició el 17 de abril. Eventualmente, la propiedad será transferida al comprador de la deuda, y habrá muy pocos recursos para usted como dueño original. Como dueño de dicha vivienda usted tendrá derecho de pagar la deuda totalmente o entrar en un acuerdo con el DEP hasta el 19 de julio por un tiempo que no exceda diez años. Si la deuda de su propiedad se ha vendido o usted sospecha de que esté en peligro de venderse, es importante que se ponga en comunicación con mi oficina en el distrito (718-642-8664) o con la oficina de PULP (877-669-2572).

Si no paga la deuda y no entra en acuerdo para satisfacerla, la DEP tendrá derecho de transferir a un comprador. Finalmente si no llega a un acuerdo de cómo pagar la deuda el comprador tendrá derecho de iniciar para tomar posesión del título de su propiedad. Es importante evitar que un dueño llegue a esta etapa porque solamente un dueño puede resolver la situación, ya que el inquilino que sufra un corte de agua no tiene derecho de pagar la cuenta.

Para más información y ayuda gratis, por favor llamen a PULP (Public Utility Law Project of New York), una organización sin fines lucro que recibe el apoyo económico del concejal de la Ciudad de Nueva York, al 877-669-2572.

-Rafael L. Espinal es concejal por el Distrito 37 y Rosa María Castillo-Kesper es directora de Operación, PULP.