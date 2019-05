El festival FUERZAfest NYC honra a los héroes de ‘Stonewall

El encuentro de 11 días de duración usará este año su plataforma para iniciar una nueva era de acción Latinx en torno a los derechos LGBTQI

Casi 50 años después de las históricas protestas de ‘Stonewall’, FUERZAfest reunirá a las diversas comunidades neoyorquinas LGBTQI, aliados y artistas para reconocer a los héroes Latinx que estuvieron a la vanguardia del movimiento LGBTQI en lucha por un cambio, la inclusión y la aceptación.

En respuesta al clima sociopolítico actual que ha visto un aumento en la homofobia, el festival usará este año su plataforma para iniciar una nueva era de acción Latinx en torno a los derechos LGBTQI. El propósito es ayudar a galvanizar el apoyo de la comunidad con relación a las legislaciones LGBTQI actuales para salvaguardar sus derechos.

Bajo el tema “HONRA el pasado, DEFIENDE el futuro”, el festival que se llevará a cabo del 8 al 19 de mayo de 2019 en el Centro de Artes y Espectáculos Julia de Burgos (1680 de la Avenida Lexington), se sumergirá en temas universales de raza y asuntos LGBTQI a través de una selección refrescante y estimulante de películas, patrocinada por la AARP, y una serie de obras de teatro en un acto.

La noche de apertura de FUERZAfest presentará una muestra del documental “Stonewall with a T”, el cual que analiza dos décadas de activismo transgénero en Nueva York con entrevistas nunca vistas de una docena de activistas Latinx que estuvieron a la vanguardia del movimiento de derechos humanos y civiles. La Recepción de Apertura va a destacar a su vez “Honrando el Legado de la Casa de Xtravaganza” con la asistencia de los invitados especiales Madre Gisele y el Padre José Xtravaganza.

Cine, teatro y exhibiciones de arte forman parte del festival de 11 días./Cortesía

El festival también cuenta con talleres, conferencias, eventos de compartir e instalaciones de arte destinadas a provocar una conversación necesaria sobre lo que nuestras comunidades valoran, quiénes somos y cómo debemos pararnos juntos para luchar contra la injusticia.

El 8 de mayo durante la recepción de apertura se destaca la presentación de “Stonewall With Double ‘L’: Legacy and Future of LGBTQI Latinx in the Queer Movement” que recordará y reflexionará sobre las contribuciones históricas de los activistas Latinx y líderes en el movimiento LGBTQI desde las protestas de ‘Stonewall’. Luego, el 14 de mayo, la periodista Paola Ramos se unirá al festival para discutir su experiencia como presentadora de “Latin-X” de Vice, un segmento que desafía las concepciones tradicionales sobre la población Latinx en América.

Tejido a través de toda la programación, se encuentra uno de los pilares fundamentales del festival de utilizar las artes como una forma de incitar la acción positiva. Las instalaciones de arte, presentarán piezas creadas por el ‘TransLatinx Network’ que celebrarán 10 íconos Latinx del movimiento LGBTQI en Nueva York. A su vez apoyarán el trabajo actual de los activistas LGBTQI en donde se promoverá tomar acción hacia la ley de preservar justicia y erradicar “Pánico” que está siendo actualmente legislada en Albany.

“Nos emociona ofrecer una vez más un espacio culturalmente competente y acogedor que utiliza el arte como una herramienta para inspirar reconocimiento, visibilidad y respeto para las personas de la comunidad LATINX que transgreden las normas de género y sexualidad”, compartió Mario Colón, Vicepresidente Adjunto de Eventos Especiales, Federación Hispana y Director de FUERZAfest.

Como el primer y único festival de arte LGBTQI latente y multidisciplinario, FUERZAfest nació en 2016 en torno al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, un día que el festival continúa honrando anualmente. El evento fue una respuesta a la creciente necesidad de una plataforma que desarrollara la conciencia acerca de los problemas de la comunidad LGBTQI centrados en la comunidad Latinx y para amplificar las historias de los Latinx LGBTQI. Desde su inicio, el festival se ha expandido a Orlando, Florida y Hartford, Connecticut. A continuación, se expandirá a California y Chicago.

Este año FUERZAfest precede la celebración de ‘WorldPride’ en la ciudad, el 50 Aniversario del Levantamiento de ‘Stonewall’ y medio siglo de liberación LGBTQI a finales de junio. Al hacerlo, ofrece a los visitantes la oportunidad de celebrar y ampliar las historias a menudo silenciadas de las contribuciones de la comunidad ‘Queer’ Latinx en las luchas por la liberación de todos en el ayer y hoy.

La mayoría de los eventos estarán abiertos al público de forma gratuita. Las obras de teatro de un acto tienen un costo de $20. El programa completo está disponible en la página digital oficial de FUERZAfest.

El evento está organizado por la Federación Hispana, un líder nacional que aboga por los miembros más vulnerables de la comunidad hispana a través de casi tres décadas.