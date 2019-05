Estudia asegura que quienes beben mucho café viven más años

El objetivo era conocer la relación entre el consumo de esta bebida y si esta costumbre te acerca o no a la tumba

Hay quienes no se sienten cómodos durante el día si no iniciaron su jornada con una buena taza de café (incluso do o tres).

Si eres de esos, te tenemos buenas noticias, ya que un estudio publicado en 2018 en el Diario de la Asociación Médica Americana (JAMA, por sus siglas en inglés), el cual se titula “Asociación del consumo de café con mortalidad por la variación genética en el metabolismo de la cafeína”, el cual da evidencia real de que el consumo del café puede ser parte de una dieta saludable.

El estudio se realizó con la observación de más de 500,000 personas de entre 38 y 73 años en Reino Unidos, de las cuales, 380,000 sí bebían café. El objetivo era estudiar si existía algún vínculo entre el consumo de café y mortalidad, en relación sobre qué tan bien el cuerpo absorbe la cafeína.

Lo más sorprendente es que el resultado fue el contrario, ya que el estudio arrojó que quienes consumen de 1 a 8 tazas de café tienen menor probabilidad de morir que aquellos que no lo consumen.