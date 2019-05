Arrestan a abuela en Disney World por tener aceite CBD

El aceite de CBD está elaborado con las flores, los tallos y las hojas de la planta de cáñamo, una pariente del cannabis

Hester Burkhalter, una abuela de de 69 años de Carolina del Norte, fue arrestada en Disney World por, presuntamente, llevar dentro de su cartera aceite de CDB.

El aceite fue hallado durante la revisión de su cartera en el punto de control de Disney y, aunque tenía una nota de un profesional médico, no importó y se avisó a las autoridades.

El aceite de CBD es un producto derivado del cannabis y está prohibido su uso y posesión sin prescripción en la Florida.

Burkhalter fue arrestada en el lugar. De nada sirvieron las explicaciones ni la nota médica. La mujer tiene artritis y necesitaba usar el aceite de CDB durante todo el día, para poder caminar y disfrutar del parque temático.

“Tengo artritis en mis piernas, en mis brazos y en mi hombro, es muy doloroso. La uso para el dolor, porque ayuda”, explicó Burkhalter a WOFL-TV.

Burkhalter pasó 12 horas tras las rejas, antes de ser liberada con una fianza de $2,000 dólares. Quizás sea el pago más caro por querer entrar en un parque temático.

“No sabía qué pensar. No podía entender lo que estaba sucediendo “, dijo Burkhalter, y agregó que no siente que haya hecho nada malo. ” Nunca he tenido ni una sola multa por exceso de velocidad en mi vida. Nunca he estado en una cárcel”.

Los cargos fueron retirados más tarde, pero la Oficina del Alguacil del Condado Orange solo dijo que su oficial estaba cumpliendo con la ley.