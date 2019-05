Dayanara Torres, en plena lucha contra el cáncer, habla sobre la ruptura con su ex, Louis D’Esposito

Con mucho respeto la ex de Marc Anthony prefiere ser positiva y pensar que posiblemente el propósito de su ex en su vida era detectar el melanoma en su piel y enviarla al médico a tiempo

Es de dominio público que Louis D’Esposito, el co-presidente de Marvel Studios fue el prometido de de Dayanara Torres hasta que a la puertorriqueña le diagnosticaron melanoma, cáncer de piel.

La ex esposa de Marc Anthony habló por primera vez y abiertamente sobre esta dolorosa ruptura.

El portal de la revista People informó que en sus declaraciones Dayanara Torres dijo: “Yo todo lo tomo positivo, yo creo que todo el mundo llega a tu vida por un propósito y ese propósito fue detectarme eso y mandarme al doctor y gracias a él lo encontré, lo encontré a tiempo, ahora estoy en tratamiento, pero sigo adelante”.

La modelo brindó todas estas declaraciones en Al Rojo Vivo, para la cadena Telemundo.

Dayanara también habló de lo importante que es y ha sido su familia en esta situación, pero sobre todo también destacó que tiene el cariño de muchos a su alrededor. “Mi mamá ahora mismo se mudó conmigo, me lleva los nenes a la escuela mientras todavía no puedo manejar, hoy me pongo lo tacos altos por primera vez en muchos meses, así poco a poco“.

Telemundo: Rashel Díaz, estrella de Un Nuevo Día, afirma querer tener su propio programa de televisión

Yalitza Aparicio y el vestido amarillo con el que deslumbró y enamoró a los italianos

Vídeo: La broma más asquerosa de las Kardashian en el Día de la Madre, para Kris Jenner