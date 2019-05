AMLO quiere Internet para todos los mexicanos, creará empresa

NAYARIT, México – En este pueblo de indígenas wirrárikas, a cuatro horas en auto de Tepic y donde la tecnología 4G de lo celulares no funciona, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una empresa estatal que lleve internet a todo el país.

“Como a las empresas no les resulta rentable, no dan el servicio en los pueblos apartados, nada más hay telefonía celular, hay Internet en Tepic y en las ciudades o en las cabeceras de los municipios. Sale uno de aquí de Jesús María y ya no hay comunicación, ni subiéndose a los cerros encuentra uno la señal, porque buscan nada más el negocio”, dijo en mitin en la plaza municipal, ante unas mil personas, que le sirvió para anunciar también la modernización de las carreteras Ruiz-Zacatecas y Tepic-Durango.

AMLO se quejó de que en sólo el 20 por ciento del territorio nacional hay señal de internet.

“Entonces, les vamos a decir con mucho respeto a las empresas que han tenido las concesiones y que no han comunicado al país: háganse a un lado porque ahora el Gobierno va a tener su empresa para comunicar con Internet a todos los mexicanos. Ese es el compromiso. Todo esto lo vamos a llevar a cabo en el Gobierno”, afirmó.

El 3 de mayo dijo que analizaría crear una empresa mexicana para este efecto, en caso de que se declarara desierta una licitación para utilizar la fibra óptica, aunque hoy lo dio por hecho ante cientos de indígenas y mestizos que pidieron también pensiones, servicios de salud, pero, sobretodo, que sean censados para los programas de ayudas sociales.

Sin embargo, López Obrador no explicó más sobre el plan para la interconectividad, aunque también respondió que sí a la solicitud que le hizo el Gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría, de llevar electricidad a todas las comunidades de la región.

“Es una ofensa, no solo es una paradoja, no solo es una contradicción, es ofensivo que habiendo en Nayarit tres presas, tres hidroeléctricas, sea Nayarit de los estados con menos electrificación en sus pueblos. Por eso vamos a atender la demanda del gobernador, que se terminen de electrificar los pueblos”, dijo el Presidente.