George R. R. Martin aclara con enfado el rumor sobre los dos últimos libros de Game of Thrones

El rumor asegura que George R. R. Martin tiene terminados los dos últimos libros de la saga

George R. R. Martin autor de la saga de los libros A Song of Ice and Fire, en la que está basada la exitosa serie de HBO, Game de Thrones, tuvo que aclarar, con enfado, los rumores sobre los dos últimos libros que aún no se publican.

Todo surgió luego de que supuestamente el actor Ian McElhinney, quien dio vida al personaje de Barristan Selmy, asegurara que Martin ya tiene escritos los esperados tomos que completarían la colección: The Winds of Winter y A Dream of Spring, sexto y séptimo, respectivamente.

De acuerdo con esta versión, el escritor estadounidense habría hecho un acuerdo un acuerdo con HBO para no publicar ambos libros sino hasta que termine la serie para televisión, la cual está convertida en un fenómeno de audiencia internacional.

Una vez que George R. R. Martin se hubo enterado del rumor no tardó en desmentirlo en su blog, en donde aseguró que aún está terminando el sexto volumen, mientras que A Dream of Spring, libro que culminará la saga, ni siquiera lo ha empezado a escribir.

“No, The Winds of Winter y A Dream of Spring no están terminados. El último ni siquiera lo he iniciado; no voy a comenzar a escribir el volumen siete hasta que termine el volumen seis. Me parece absurdo que tenga que decir esto. El mundo es redondo, la Tierra gira alrededor del sol, el agua moja… ¿Necesito decir eso también? Me sorprende que alguien pudiera creer ese rumor, incluso por un instante. No tiene un ápice de sentido.

¿Por qué me sentaría durante años en novelas completas? ¿Por qué mis editores, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, consentirían esto? Ganan millones y millones de dólares cada vez que sale un nuevo libro de Ice & Fire, al igual que yo. Retrasarlos no tiene sentido.

¿Por qué querría HBO que se retrasaran los libros? Los libros ayudan a crear interés en la serie, al igual que el show crea interés en los libros. Entonces… no, los libros no están terminados. HBO no me pidió que los retrasara. Tampoco David y Dan (productores de GOT). No hay un “trato” para contener los libros. Les aseguro que tanto HBO como David y Dan estarían encantados si The Winds of Winter hubiese sido publicado hace cuatro o cinco años antes… y NADIE hubiera estado más encantado que yo “, señaló el autor para despejar cualquier duda.

