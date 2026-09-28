Hígado enfermo: 3 señales ocultas que los médicos no suelen detectar

Es muy poco probable que sientas dolor en el hígado, debido a que no posee terminaciones nerviosas. Sin embargo, es un órgano vital que, silenciosamente, puede desarrollar enfermedades durante años mientras, incluso con síntomas que suelen confundirse con otras patologías.

Por ejemplo, la enfermedad hepática esteatósica, conocida anteriormente como hígado graso, avanza de forma silenciosa. Cuando aparecen determinadas alteraciones en la piel o las uñas, pueden pasar inadvertidas o atribuirse inicialmente a otras causas.

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3 señales ocultas de hígado enfermo que los médicos no suelen detectar

1. Uñas de Terry

Las llamadas uñas de Terry presentan una apariencia predominantemente blanca u opaca en prácticamente toda la uña, con una estrecha zona rosada o marrón cerca del extremo. Según Cleveland Clinic, en ocasiones “son un síntoma de una afección crónica, como insuficiencia hepática o diabetes”.

Además, están asociadas a cirrosis, insuficiencia renal o cardiaca, e incluso pueden ser un signo de envejecimiento. En este sentido, si una persona nota esta decoloración en las uñas, los expertos recomiendan asistir al médico para un chequeo y así descartar que no se trate de algún problema de salud.

2. Pequeñas “arañas” rojas en la piel

Los angiomas aracniformes son pequeños puntos rojos de los que salen diminutos vasos sanguíneos, creando una apariencia similar a una araña.

Esta es una acumulación anormal de vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel, y que suelen aparecer con más frecuencia en la cara, el cuello, la parte superior del tronco, los brazos y los dedos de la mano, según detalla Medline Plus.

Asimismo pueden aparecer por embarazo, cambios hormonales, factores genéticos, edad. Sin embargo, cuando aparecen múltiples lesiones, especialmente junto con otros signos, pueden estar relacionadas con cirrosis y otras enfermedades hepáticas crónicas.

3. Picazón persistente

Una comezón que permanece durante semanas sin causa dermatológica evidente podría estar relacionada con determinadas enfermedades del hígado y de las vías biliares.

Un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos dice que “clínicamente, la alteración del flujo biliar puede manifestarse como fatiga, osteoporosis, malabsorción de grasas, trastornos de la coagulación, ictericia y prurito”.

Asimismo, en trastornos colestásicos, como la colangitis biliar primaria, el prurito es uno de los síntomas más frecuentes. Su mecanismo es complejo y está relacionado con la alteración del flujo de la bilis y la acumulación de sustancias que pueden estimular las terminaciones nerviosas de la piel.

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