Inicia cuenta regresiva para vencimiento de leyes de renta estabilizada en NY

Miles de inquilinos y activistas protestan en Albany para exigir que se apruebe el paquete legislativo de Control Universal de Rentas

Muy temprano en la mañana de este martes, cientos de residentes de la Gran Manzana abordaron autobuses en diferentes puntos de los cinco condados, pero no para dirigirse a sus trabajos como habitualmente hacen, sino para viajar hasta la capital del estado, Albany, y participar de una masiva protesta en la que se exigió a la Legislatura estatal aprobar la renovación de las leyes de renta estabilizada que vencen exactamente en un mes.

Durante la demostración, que según los organizadores reunió a unos 2,000 inquilinos y activistas provenientes de 26 ciudades en todo el estado, se dio un “aviso de 30 días” al gobernador Andrew Cuomo, a la líder de la mayoría del Senado Andrea Stewart-Cousins y el presidente de la Asamblea Carl Heastie, para que aprueben un paquete de nueve leyes conocido como Control Universal de Rentas.

Aunque las leyes de renta estabilizada deben ser renovadas periódicamente, en esta oportunidad, aprovechando que tanto el Senado como la Asamblea estatal están controladas por los demócratas, las organizaciones que protegen a los inquilinos crearon la campaña ‘Housing Justice For All’ para impulsar ese nuevo paquete legislativo que no solo reforzaría y expandiría los derechos de los inquilinos, sino que evitaría los aumentos repentinos y excesivos de los alquileres y frenaría el acoso que sufren miles de arrendatarios por parte de sus caseros con el fin de desalojarlos.

“¡Lucha, lucha, lucha, la vivienda es un derecho humano!”, fue una de las consignas que se escuchó durante la marcha que realizaron los inquilinos desde los escalones del Museo del Estado de Nueva York hasta el edificio del Capitolio donde visitaron las oficinas de 36 miembros de la Asamblea.

Jorge Rufino, residente de Brooklyn y miembro de la organización Make the Road New York (MRNY), dijo que vivir en condiciones de inseguridad no es saludable. “El andar con la amenaza constante del desplazamiento, no es una manera de vivir. Mi familia y yo somos parte de los 5 millones de inquilinos que no tienen protecciones en nuestro estado. Queremos poder quedarnos en nuestras casas y no ser arrojados a las calles. La Legislatura estatal no puede demorarse más. Los neoyorquinos demandan acción ahora”.

Al ser el próximo 15 de junio la fecha exacta en que expiran las leyes de renta estabilizada, los manifestantes agrupados en la llamada ‘Upstate Downstate Housing Alliance’ alertaron que este miércoles inicia la cuenta regresiva de un mes, antes de que por lo menos 1.2 millones de neoyorquinos que viven en esta condición, queden desprotegidos.

Se estima que desde 1994 en todo el estado se han perdido cerca de 300,000 unidades con renta estabilizada, y en parte la crisis ha sido provocada por las ‘lagunas legales’ existentes en las actuales legislaciones de alquiler que, según denuncian los activistas, fomentan el acoso a los inquilinos y permiten el aumento repentino y permanente de los alquileres.

“Todos los días, nos reunimos con clientes que están a punto de perder sus hogares debido a que los alquileres exorbitantes continúan aumentando, y los propietarios abusan de las lagunas en las leyes de alquiler para hostigar y desalojar a los neoyorquinos vulnerables. En medio de esta crisis de vivienda asequible, el gobernador Cuomo tiene el poder de brindar protección significativa a los inquilinos con estos nueve proyectos de ley de control de alquileres universales”, dijo Ellen Davidson, abogada de la Unidad de Reforma Legal de The Legal Aid Society.

5 millones sin protección

Una de las legislaciones clave que todavía no cuenta con apoyo en Albany, según la alianza, es la ley que prohíbe los desalojos “sin causa justificada” y que fue presentada por la senadora de Brooklyn Julia Salazar, y que protegería a más de 1 millón de inquilinos en la Gran Manzana y 5 millones en todo el estado contra desalojos innecesarios. Estos son los inquilinos que actualmente no viven en apartamentos de renta estabilizada y por lo tanto no cuentan con ningún tipo de protección.

“Tenemos 30 días para tomar medidas decisivas para proteger a los inquilinos, comenzar a resolver la crisis que tenemos de personas sin hogar y afirmar que en el estado de Nueva York, la vivienda es un derecho humano. Durante demasiado tiempo, los especuladores y los propietarios han dado prioridad a sus ganancias por encima de la seguridad, la salud y la felicidad de la mayoría de los neoyorquinos que son inquilinos”, indicó Salazar durante la protesta en el Capitolio estatal.

Entre tanto, el presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, uno de los funcionarios electos de la Gran Manzana que viajó hasta la capital neoyorquina para apoyar la protesta, en una rueda de prensa indicó que esta era “una lucha para determinar quién puede permitirse vivir en la ciudad más grande” y que el campo de batalla para esa lucha era el Capitolio estatal.

“Tenemos nueve proyectos de ley que sabemos que cambiarán el curso de la historia para los inquilinos y para los neoyorquinos en las próximas décadas”, sostuvo Johnson. “Esta es la lucha de nuestras vidas”.

This is THE MOMENT to strengthen rent laws! That’s why I’m in Albany today rallying with @housing4allNY, tenants, elected officials and other advocates. #TenantTuesday pic.twitter.com/gA9UZtDi3q — NYC Council Speaker Corey Johnson (@NYCSpeakerCoJo) May 14, 2019

Ya la Asamblea ha estado analizando el paquete de leyes, y esa misma cámara convocó a tres audiencias públicas para discutir algunas de las medidas y dar oportunidad a los neoyorquinos a expresar sus opiniones.

“El presidente de la Asamblea Heastie y la mayoría demócrata están comprometidos con las necesidades de los inquilinos y una prueba de ello es el paquete de proyectos de ley presentado en la Asamblea que les proporcionará mejores protecciones. Además, la Asamblea escuchó los testimonios de todas las partes sobre este tema en tres audiencias llevadas a cabo recientemente para examinar la situación actual con las viviendas de alquiler regulado para brindar estabilidad a los inquilinos y sus vecindarios”, dijo Heriberto González, subsecretario de prensa del Presidente de la Asamblea.

Nueve propuestas del paquete ‘Control de Renta Universal’:

Ampliar la Ley de Protección de Inquilinos de Emergencia en todo el estado para regular los alquileres y los desalojos durante una emergencia de vivienda, que es cuando hay una tasa de vacantes del 5% o menos. Las leyes actuales solo se aplican a los condados de Nassau, Westchester y Rockland y a los condados de la ciudad de Nueva York.

en todo el estado para regular los alquileres y los desalojos durante una emergencia de vivienda, que es cuando hay una tasa de vacantes del 5% o menos. Las leyes actuales solo se aplican a los condados de Nassau, Westchester y Rockland y a los condados de la ciudad de Nueva York. Prohibición de desalojos “sin causa justificada” . “Buena causa” es un término legal que no permite que se lleve a cabo una acción sin motivos o razones sustanciales. Por ejemplo, si un propietario aumenta el alquiler en una cantidad significativa y el inquilino no puede pagar el nuevo alquiler, el casero tendría que demostrar que el aumento era una necesidad.

. “Buena causa” es un término legal que no permite que se lleve a cabo una acción sin motivos o razones sustanciales. Por ejemplo, si un propietario aumenta el alquiler en una cantidad significativa y el inquilino no puede pagar el nuevo alquiler, el casero tendría que demostrar que el aumento era una necesidad. Finalizar el control de vacante que actualmente permite que una unidad de renta estabilizada salga de ese programa cuando el alquiler llega y supera los $2,774.76 o el ingreso anual del inquilino o en hogar supera los $200,000.

que actualmente permite que una unidad de renta estabilizada salga de ese programa cuando el alquiler llega y supera los $2,774.76 o el ingreso anual del inquilino o en hogar supera los $200,000. Eliminar el bono de vacancia que permite a los propietarios aumentar la renta en un 20% cada vez que un contrato de arrendamiento cambia de manos.

que permite a los propietarios aumentar la renta en un 20% cada vez que un contrato de arrendamiento cambia de manos. Hacer permanente el alquiler preferencial hasta una vacante . Las rentas preferenciales se producen cuando un propietario cobra menos que la renta legal, lo que crea la amenaza de un aumento repentino y masivo de la renta mucho mayor que los aumentos anuales aprobados por la Junta Reguladora de Alquileres de la ciudad.

. Las rentas preferenciales se producen cuando un propietario cobra menos que la renta legal, lo que crea la amenaza de un aumento repentino y masivo de la renta mucho mayor que los aumentos anuales aprobados por la Junta Reguladora de Alquileres de la ciudad. Poner fin a los aumentos de alquileres por “mejoras de capital importantes” que actualmente permiten a los propietarios de inmuebles aumentar los alquileres para cubrir los gastos reportados de las renovaciones en todo el edificio.

que actualmente permiten a los propietarios de inmuebles aumentar los alquileres para cubrir los gastos reportados de las renovaciones en todo el edificio. Fin de las subidas de alquileres para “mejoras de apartamentos individuales” que actualmente permiten a los propietarios aumentar los alquileres para cubrir los gastos reportados de las renovaciones específicas de apartamentos.

que actualmente permiten a los propietarios aumentar los alquileres para cubrir los gastos reportados de las renovaciones específicas de apartamentos. Ampliar el tiempo para quejas por cargos excesivos . Esto eliminaría el estatuto de limitaciones para que los inquilinos con alquiler estabilizado presenten quejas de sobrecargo de alquiler. Actualmente, los inquilinos deben presentar una queja contra un propietario dentro de un período de cuatro años.

. Esto eliminaría el estatuto de limitaciones para que los inquilinos con alquiler estabilizado presenten quejas de sobrecargo de alquiler. Actualmente, los inquilinos deben presentar una queja contra un propietario dentro de un período de cuatro años. Poner un tope al aumento de los alquileres controlados y alquileres estabilizados. Esta medida pondría condiciones en los aumentos máximos de alquiler elegibles para apartamentos de renta controlada y estabilizada. También requeriría que el Departamento de Vivienda y Renovación de la Comunidad limite el porcentaje de aumento de alquiler disponible para los propietarios de apartamentos con renta controlada a la par con los ajustes recientes de la Junta Reguladora de Alquileres para los contratos de renovación de un año.

