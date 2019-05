El sicario del CJNG de “El Mencho” al que Los Viagras le sacaron el corazón

Posiblemente, el video más macabro que circula en redes sobre ejecuciones del narco

Los narcos no tiene corazón, pero arrancan los de otros…

En Twitter volvió a circular esta semana el video de una de las ejecuciones más horrendas encabezadas por miembros del Cartel de Los Viagras el año pasado.

Se trata del atentado a Federico Avalo Sánchez, alias “El Siri”, quien pertenecía al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El Siri, capturado por verdugos en la ciudad de Sahuayo, Michoacán, clama por su vida, pero al final le arrebatan hasta el corazón.

El hombre, cuyo rostro golpeado es alumbrado por una linterna, inicia presentándose: “Trabajo para el Cartel Jalisco Nueva Generación, me desempeño vendiendo droga y como sicario”.

El sujeto, entonces, procede a mencionar a quienes trabajan con él y a las autoridades gubernamentales que los apoyan, como el alcalde de Sahuayo, Rodrigo Sánchez Zepeda, y sus presuntos aliados, Armando Tejeda y Rodrigo Tejeda.

“Nos apoyan con el Gobierno de Sahuayo para que nosotros entremos a hacer nuestras fechorías”, sostiene el criminal.

“Le pido clemencia para que me perdonen la vida, yo quiero seguir viviendo”, clama El Siri, al tiempo que indica que el grupo al que pertenece los deja solos.

“Le digo a los jóvenes que no crean nada de lo que les digan las personal del CJNG; no te apoyan, no te defienden, te dejan morir solo en la batalla…”, prosigue.

“Solo ellos matan a gente inocente”, agrega.

Los verdugos proceden a abrirle el torso a cuchillazos a El Siri para sacarle el corazón.

Aquí puedes ver las imágenes; advertimos que son extremadamente perturbadoras.