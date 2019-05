“Estrella de TV” y su as bajo la manga para salvarse de la deportación

27 ex jueces de inmigración que acuden en su defensa

La “estrella de Tv” Joe Giudice, conocido por ser protagonista del show “Real Housewives of New Jersey”, junto con su esposa Teresa, sigue luchando para detener su deportación a Italia a toda costa.

Su última esperanza reacae ahora en el apoyo que está recibiendo por parte de 27 ex jueces de inmigración que acuden en su defensa.

Según los registros judiciales obtenidos por The Blast, los ex jueces de inmigración y miembros de la Junta de Apelaciones de Inmigración presentaron una moción en la apelación pendiente de “Joe” Giudice, detallando las razones por las que apoyan que el inmigrante no sea deportado.

La moción podría ayudar a persuadir al tribunal para que conceda su apelación y le permita permanecer en los Estados Unidos luego de varias campañas para lograr detener su remoción.

Joe y su esposa Teresa llevan casados desde 1999 y se hicieron famosos por el programa “Las amas de casa reales de Nueva Jersey”. La pareja tiene cuatro hijas todas menores de edad.

Si bien la deportación del italiano ha sido suspendida en dos ocasiones será un milagro para Giudice poder quedarse en los Estados Unidos debido a los crímenes de fruade que cometió. Él y su esposa Teresa ocultaron altas sumas de dinero aduciendo que estaban en bancarrota.

Joe de 46 años ha vivido en los Estados Unidos desde que era un niño pero nunca obtuvo la ciudadanía estadounidense. Como inmigrante con “Green Card” puede ser deportados si es condenado, como le ocurrió, por “un delito de vileza moral” y/o “delito grave agravado”.

El mes pasado, la hija mayor de Joe, Gia Giudice, inició una petición al presidente Donald Trump en Change.org para intentar detener la deportación de su padre.