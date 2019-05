Vídeo: Dayanara Torres, la ex Marc Anthony, revela que ha sido difícil criar a sus hijos como madre soltera

Las palabras de la ex reina de belleza demuestran que el ex de Jennifer López ha sido un padre ausente con sus dos hijos

La ex Miss Universo, Dayanara Torres, habló de las maravillas y bondades de ser mamá. En la entrevista que compartió con “World Remit” habló de lo importante que es para ella criar a sus hijos con valores que se basan en el respeto y la caballerosidad, esencialmente con la mujer especialmente de la mujer. Pero en esta conversación la ex de Marc Anthony ha sido muy clara al señalar que no ha sido fácil ser mamá soltera.

La ex reina de belleza estuvo casada con Marc Anthony durante cuatro años -2000-2004- y de este matrimonio nacieron Cristian Marcus y Ryan Adrian Muñiz. Y por las palabras que Dayanara ha compartido en esta conversación ha quedado claro que hay muy poco del cantante en sus hijos.

Dayanara Torres que actualmente pelea contra un cáncer de piel reveló que cuando sus hijos eran pequeños fue difícil porque como padre no siempre sabes con exactitud qué es lo que se está haciendo. “Eres tú la encargada de éstos dos seres que te ven y te escuchan, pero algunas veces uno ni siquiera está seguro de lo que está haciendo“, reflexionó Torres.

“No existe un manual de cómo criar a tus hijos ni de qué decirles en algunos momentos importantes”, aseveró. “Tampoco tienes a la otra persona para poder decirles a tus niños ‘deja que llegue tu papá’, esa otra persona que te ayude con la disciplina”.

Dayanara reflexiona que a pesar de todo se reconoce como una mujer bendecida. “Sí, porque son niños que me escucharon siempre. Desde el principio hicimos un pequeño equipo. Solitos. Me veían sola, pero también me vieron crecer y hacerme fuerte, porque ellos vieron todo mi proceso. Pero hoy en día te puedo decir que fue mejor así, porque son todo, toditos míos. La forma en la que piensan, cómo son, especialmente de su corazón… todo lo respetuosos que son y especialmente con la mujer, todo es por mí, por todo lo que les he enseñado yo“.

