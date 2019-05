Neoyorquinos con opiniones divididas sobre candidatura de De Blasio

Residentes y funcionarios electos comentan sobre el anuncio del Alcalde de buscar la Casa Blanca en el 2020

Era un secreto a voces. Desde hace meses el alcalde Bill de Blasio había dado señales de sus intenciones de ingresar en la carrera por la Casa Blanca para el 2020, e incluso hizo varios viajes a estados clave para las primarias, pero cuando se le preguntaba si competiría, su respuesta siempre era la misma: “no estoy confirmando nada, pero tampoco descartando esa posibilidad”.

Y este jueves, por fin, el mandatario neoyorquino hizo oficial lo que ya casi todos daban como un hecho. “Soy Bill de Blasio y me postulo para presidente porque es hora de que pongamos en primer lugar a los trabajadores“, dijo en el video de YouTube.

Y tras el anuncio, en el cual De Blasio repitió la frase que ha dicho antes de que “hay mucho dinero en este mundo, hay mucho dinero en este país, solo está en las manos equivocadas”, de inmediato las opiniones de los neoyorquinos demostraron la fuerte división que hay en la Gran Manzana sobre si el Alcalde será capaz de frenar a Donald Trump y evitar que logre ser reelecto por cuatro años más.

Mientras algunos califican sus intenciones como un salto al vacío y un acto de soberbia, otros critican que esto puede desviar la atención de los grandes retos que existen para resolver serios problemas en la ciudad como la crisis de los desamparados y NYCHA. Pero también están aquellos que opinan que De Blasio está en su derecho legítimo de probar las aguas políticas de Washington.

El analista Carlos Vargas, del Centro de Estudios Puertorriqueños, afirmó que “es difícil anticipar a estas alturas del juego cuáles son las posibilidades reales que tiene el Alcalde, pues todavía estamos muy lejos de las primarias, pero creo que él ha decidido postularse para ver en el ruedo real sus posibilidades. Y aquí hay que entender que las posibilidades no solamente son las que alguien tenga sino las que pueda construir con la capacidad de recordación que genere en el electorado, su capacidad de reunir fondos y el apoyo que reciba de líderes del partido. Eso es lo que está por verse”, dijo Vargas, agregando que su rol como Alcalde de la Gran Manzana podría jugarle a su favor.

Y eso lo sabe bien De Blasio, y por eso en su anuncio, enumeró, junto a la primera dama Chirlane McCray, varios de los logros de su Administración. “Como presidente, iré contra los ricos, iré contra las grandes corporaciones, no descansaré hasta que este gobierno sirva a los trabajadores”.

Vargas explicó que esos propósitos obedecen a que “todo político tiene aspiraciones de protagonismo, eso es parte de la personalidad y casi que un requisito, de cierta medida, además de su deseo de deber cívico, pero creo que De Blasio se ve a si mismo como un líder dentro de la rama progresista del Partido Demócrata y sabe que tiene la experiencia ejecutiva al ser alcalde de una ciudad de más de 8 millones de personas, más de lo que hay en 30 estados del país”, al tiempo que mencionó que habrá que ver cómo convence al electorado blanco, que en el caso de Nueva York es el que menos lo apoya.

Y los hispanos ¿qué piensan?

“De Blasio cuenta ampliamente con el apoyo de los votantes negros de la ciudad y muchos hispanos también ven bien su gestión, aunque habría que ver bien dentro de los hispanos cuál es el apoyo real, pues aunque él ha promovido muchas cosas a favor de los inmigrantes, no todo el hispano que opina vota y no todo el hispano que vota lo hace por él”, enfatizó Vargas.

Y para conocer qué opinan algunos de esos residentes hispanos con capacidad de votar, El Diario recorrió varias calles de El Barrio, en Manhattan, donde la mayoría de los que comentaron reconocieron el trabajo que el Alcalde ha realizado por la comunidad inmigrante de la Gran Manzana.

Delia Manzueta, una dominicana de 35 años, dijo que le parecía “excelente” que el Alcalde buscara la Casa Blanca. “Nosotros los hispanos no estamos representados para nada con Donald Trump, y el Alcalde con el tiempo que tiene allí me hace sentir que le gusta ayudar a nuestra comunidad, y no solo la hispana, sino todas por igual”.

La mujer, quien trabajaba en la calle 116 haciendo promoción para un centro de cuidado de salud, descartó que porque ahora De Blasio tenga que dedicar tiempo en la campaña, vaya afectar negativamente su trabajo en la Ciudad. “Él seguro se sabe manejar de una forma en la que puede hacer las dos cosas. Y es por eso que puede aspirar a llegar a ese cargo (la Presidencia) sin descuidar lo que tiene que hacer aquí en la ciudad”.

Pero esa opinión contrasta con la del vendedor callejero Gerardo Cruz, de 64 años, quien cree que eso de “bregar” con dos cosas a la vez no funcionará para nadie. “Eso de no estar enfocado en la ciudad le va a afectar sobre todo a él mismo, directamente en su propia campaña, porque se le puede virar la tortilla al revés…eso creo le va a pasar a De Blasio”.

Y el puertorriqueño, quien aunque nació en la isla se crió en la ciudad de Nueva York y por eso dijo conocer muy bien sobre la política de este país, pronosticó que el Alcalde no va a ganar. “Aunque me gustaría que ganara porque él no es racista, no va hacer así. Y es porque aunque Trump habla muy mal de todos y no sabe nada de política, se ve que va a trabajar muy duro por seguir como Presidente”.

Precisamente sobre Trump, en su anuncio de este jueves De Blasio indicó que “voy a ser muy agresivo con este tipo porque esa es la única manera de enfrentarse a él”.

Aspirantes a Alcalde opinan

Entre los funcionarios electos que opinaron sobre el anuncio de De Blasio están algunos de los que ya han dado indicios que buscarán reemplazarlo como Alcalde en el 2021. Uno de ellos fue el Defensor del Pueblo de la Gran Manzana Jumaane Williams, quien cree el Alcalde debería enfocarse en su trabajo de dirigir la ciudad que ya es bastante.

“Son muchas cosas que están pasando ahora mismo, como la discusión del presupuesto, la situación con los fondos de Thrive, la crisis de NYCHA y la escasez de vivienda asequible que ahora está peor que cuando el Alcalde asumió su posición. Son asuntos que necesitan atención, y en eso, en mejorar estas crisis que necesitan atención, es en lo que deberíamos estar enfocados”, afirmó Williams, y por eso indicó: “Si me preguntan si me gustaría ver que haga en el país lo que ha hecho en Nueva York, diría que no a eso”.

El contralor Scott Stringer coincidió con Williams, al indicar que le “deseo al Alcalde la mejor de las suertes en este esfuerzo, pero es importante que la campaña presidencial no reste importancia a los problemas críticos que enfrenta Nueva York. Debemos permanecer enfocados en resolver los problemas y brindar resultados a los neoyorquinos”.

Y quien es ya candidato a la Alcaldía para el 2021, el presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, no opinó sobre la decisión de De Blasio.