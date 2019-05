Exigen aclarar cómo murió una niña en estación migratoria de México

Activistas proinmigrantes mexicanos llaman a no retener a menores en tránsito y evitar muertes de niños inmigrantes

MÉXICO – Tras la muerte de un niña guatemalteca de 10 años en la Estación Migratoria de Iztapalapa, en la Ciudad de México, activistas en favor de los derechos de la niñez inmigrante protestaron frente al Palacio Nacional para que el gobierno deje de “retener” a menores que transitan por este país sin documentos ,porque “viola sus propias leyes”.

“La ley general de derechos de los niños y adolescentes promulgada en 2014 establece que ningún niño o adolescente debería estar detenido en estación migratoria y el reglamento de la Ley de Migración dice acompañado o no acompañado”, advirtió Gretchen Kuhner, fundadora y directora de Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

“En EEUU, las leyes no le permiten al presidente Trump hacer lo que él quiere hacer, entonces, ¿por qué México no puede argumentar que no puede ir contra sus leyes? Y la respuesta es porque hay presión política y no funciona bien la justicia”.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó esta semana que la menor guatemalteca llegó el 14 de mayo a la estación migratoria de la capital mexicana en compañía de su madre, trasladada desde el estado de Chihuahua, vía autobús. Al momento de su llegada fue atendida por el médico de guardia debido a “molestias en la garganta” y al día siguiente murió.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que recabó una queja con un familiar de la víctima, quien señaló que la niña y su madre se sentían mal de salud desde días antes.

El médico que presta sus servicios en ese recinto indicó que presentaban infecciones en garganta, oídos y pulmones y que su tratamiento duraría cuatro días, también se cuentan con testimonios de mujeres adultas que estaban en la misma área.

Sin embargo, el jueves pasado, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, declaró que la niña había muerto tras caer de una litera y prometió hacer una investigación aunque la madre se reservó el derecho a hacer la denuncia. “Si fue negligencia irresponsabilidad de algún funcionario será sancionado”.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, entre enero y marzo de 2019 han sido detenidos por el INM 8,579 menores de edad migrantes, 39% hembras y 61% varones, 17% más que en el mismo periodo de tiempo en 2018.

Khuner adelantó que diversas organizaciones sociales preparan otro amparo para frenar que ingresen niños en las estaciones migratorias. “El derecho superior del niño está por encima de cualquier ley que obligue deportar a los migrantes: estas detenciones no pueden continuar”.