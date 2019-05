Así reaccionó Kylie Jenner al escándalo de Jordyn Woods con Khloé y Tristan Thompson

Lágrimas y un grito de desesperación rompen por completo a la más joven de las Kardashian

Este fin de semana parece que será el día en el que todos verán la verdadera reacción de Khloé Kardashian y Kylie Jenner ante la infidelidad de Tristan Thompson y el escándalo con Jordyn Woods, la mejor amiga de la joven empresaria.

En el vídeo promocional del programa Keeping Up With the Kardashians se puede ver cómo Kylie se mantiene siempre fiel a Khloé, y cómo en su primera reacción se limita a decir que su amiga Jordyn cometió un terrible error.

La siguiente escena es mucho más dramática ya que Khloé está emocionalmente derrumbada, hecha un mar de lágrimas y gritando ante la desesperación de verse nuevamente engañada por el padre de su hija, solo que esta vez con alguien a quien el clan Kardashian siempre vio como una hermana más: Jordyn Woods.