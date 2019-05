Esposo de Marlén Ochoa-López, a quien le extrajeron bebé del vientre, pide a suegros que se disculpen

Yovany López expresa que fue señalado injustamente como responsable del crimen

Yovany López, esposo de Marlén Ochoa-López, pidió una disculpa a los parientes de la fallecida por haber sugerido que él había sido el responsable de su desaparición.

El cadáver de la joven de 19 años, a la que le extrajeron del vientre su bebé luego de que la estrangularan el pasado 23 de abril en una vivienda Chicago, fue hallado la semana pasada en un vagón de basura.

Por el crimen, están acusadas Clarissa Figueroa, de 46 años, y su hija, Desirée, de 24; así como el novio de la segunda, Piotr Bobak, de 40.

“Hasta de mis suegros pido una disculpa porque ellos me decían que dónde yo la tenía, que si yo vendía droga, si me metí en pandillas, y, realmente, pues no”, expresó López en una entrevista con Despierta América divulgada este jueves.

A preguntas sobre el cuestionamiento de las autoridades en el que se utilizó un detector de mentiras, manifestó: “No, pues yo a la verdad hasta lloré, porque no soy gente mala, me entiende”.

“Siempre estaban contra mí, mis suegros; todos estaban contra mí”, continuó el hispano, quien además procreó otro hijo con la fallecida que tiene 3 años.

“Yo sabía que yo no le había hecho nada a mi esposa”, sostuvo.

En cuanto al estado de salud de Yadiel, quien permanece con vida mediante un respirador, dijo que no ha cambiado de opinión en cuanto a la posibilidad de desconectarlo.

“La verdad es muy difícil porque aprecias a tu esposa…no me cabe en el corazón. Por eso le pido mucho a Dios que no nos pase esto; porque yo siento que ya no soportaría más, mi esposa y luego mi hijo”, argumentó el padre.