Alto líder de la MS-13 en El Salvador dice que pandilleros están abiertos a negociar con presidente Nayib Bukele

Todo indica que el balón está en la cancha del presidente entrante del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA)

Un alto miembro de la pandilla Mara Salvatrucha o MS-13 en El Salvador indicó en una entrevista con la revista investigativa Factum que esa organización está dispuesta a negociar con el gobierno entrante de Nayib Bukele para avanzar hacia un proceso de paz.

La fuente mantuvo comunicación con el periodista Bryan Avelar a través de mensajes de texto y llamadas por medio de una aplicación telefónica de mensajería encriptada.

Durante el último año, el investigador tuvo cuatro encuentros en persona con otro miembro de la ranfla nacional y con un corredor de programa en comunidades del área metropolitana de San Salvador controladas por esa pandilla, detalla una introducción de la entrevista. Estas fuentes le confirmaron a Avelar que el pandillero habla en “nombre y representación de toda la MS-13”.

“Nosotros como MS-13 sí estuviéramos de acuerdo en buscar la paz, sea con el presidente que sea; siempre y cuando se respetaran los derechos humanos de los salvadoreños y que el presidente ofreciera fuentes de empleo, reinserción… y muchas cosas más, claras y transparentes. Nosotros pusiéramos de nuestra parte para poder vivir en paz”, indicó la fuente a preguntas de Avelar sobre las posibilidades de diálogo.

Cuando fue cuestionado sobre los crímenes cometidos por la propia pandilla en ese país y en otros, que van desde asesinatos, violaciones y extorsiones, el líder dijo: “Nosotros como MS-13 tenemos mucho que ofrecer a nuestro pueblo salvadoreño y lo hemos demostrado en nuestras comunidades trabajando duro para que en las comunidades haya paz. Aunque tengamos que hablar con el enemigo, todo sea para el bienestar de nuestro pueblo. Sabemos que hemos hecho daño a nuestro país y hemos pedido perdón por eso, pero no podemos hacer bien las cosas si tenemos una gran represión por parte de las autoridades, del gobierno”.

A continuación otras preguntas destacadas hechas como parte del intercambio:

¿La MS-13 está dispuesta a buscar una solución al problema de la violencia con el gobierno de Nayib Bukele?

Nosotros como MS-13 sí estuviéramos de acuerdo en buscar la paz, sea con el presidente que sea; siempre y cuando se respetaran los derechos humanos de los salvadoreños y que el presidente ofreciera fuentes de empleo, reinserción… y muchas cosas más, claras y transparentes. Nosotros pusiéramos de nuestra parte para poder vivir en paz.

Ok. Has venido mencionando a los grupos de exterminio y las violaciones a derechos humanos en los penales, pero no olvidemos que la MS-13 mata, viola, extorsiona todos los días, y lo ha hecho así durante años. Tu pandilla provoca desplazamientos forzados, obliga a la gente a salir huyendo. En el último año han salido caravanas con cientos de personas, niños y ancianos huyendo de ustedes y de sus amenazas. ¿Qué ofrece la MS-13? En esto que pinta ser una guerra no declarada oficialmente entre las pandillas y el gobierno, cientos, miles y quizá millones de salvadoreños, la mayoría de ellos de los más pobres, son los más afectados, son los que huyen, los que dejan todo lo que tienen por salvar sus vidas. ¿Cómo puede la MS-13 pedir menos represión y solo oportunidades como una vía de solución?

Nomás aclarar algo: la MS-13 no tenemos la necesidad de violar. Tal vez un caso en un millón que se nos pudo escapar alguien, pero para casi cada uno tenemos a nuestras esposas, y las mujeres nos sobran.

A ver, ¿con qué cara le dice la MS-13 a la señora que le mataron a su hijo, a la que le violaron a su hija, a la que le mataron a su esposo o a la familia a la que obligaron a dejar todo lo que tenían por salvar su vida que ahora este gobierno debe abrir oportunidades para ustedes?

Hemos hecho daño, bien lo sabemos y pedimos perdón. Aunque sea eso hemos hecho. Sabemos que con pedir perdón no se soluciona nada; pero, ¿qué me dicen de nuestra querida Policía Nacional Civil? ¿Cuántos familiares de nosotros que no tienen nada que ver con pandillas han violado, han matado, han torturado o le han inventado pruebas? Aunque sea deberían pedir perdón por hacer las cosas mal. Cuando hablamos de oportunidades hablamos hasta por la gente civil que vive en nuestras canchas, no solo por nosotros. Somos parte del problema y parte de la solución. Queremos ser la solución para nuestro país y que se paren los asesinatos.

Pero ustedes también matan a familiares de los policías, de los soldados… gente que no tiene nada que ver como dicen ustedes.

Mirá, es una buena pregunta.

Sí. La gente se la hace mucho.

Si de eso se tratara y no quisiéramos una paz en El Salvador… creémelo que muchas familias de policías no estuvieran, pero la verdad es que eso no va con nuestro barrio MS-13. Ejemplo: en nuestras comunidades tenemos conocimiento de que ahí viven muchas familias de policías… y las respetamos. Sabemos que en la Policía hay buenos elementos y los respetamos; que hagan bien su trabajo. Pero hay otros, la mayoría, que anda en malos pasos como en grupos de exterminio. ¿Qué se puede esperar de alguien que anda en malos pasos? Que un día le llegue su día.

Cabe señalar que el vocero negó negociaciones con Bukele, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), cuando este era alcalde de San Salvador, aunque sí reconocen que han tenido en el pasado acuerdos con partidos políticos. La revista hace referencia a su vez a una investigacion el año pasado del medio

El Faro que confirmó que hubo negociaciones entre la MS-13 y enviados del hoy presidente electo.

Aquí puedes leer la entrevista completa de Factum