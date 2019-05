Robert Mueller deja claro que Trump no fue absuelto. “Acusar a Trump no era una opción”

Fue la primera -y probablemente la última- comparecencia pública de la figura principal en la investigación sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.

El fiscal especial Robert Mueller habló este miércoles desde el Departamento de Justicia para explicar las principales conclusiones de la investigación que concluyó a finales de marzo.

Mueller anunció además su renuncia al cargo y su retirada de la vida pública.

Mueller declaró que, según las directrices del Departamento de Justicia, acusar al presidente Donald Trump de un crimen no era una opción.

“Si hubiéramos tenido la certeza de que el presidente claramente no cometió un crimen, lo hubiéramos dicho; no lo hicimos”, indicó Mueller, algo que ha sido interpretado por analistas como una puerta abierta a que otros órganos, por ejemplo el Congreso, realicen su propia investigación.

Tras la declaración de Mueller, varios legisladores demócratas comenzaron a hablar, de nuevo, sobre la necesidad de abrir un proceso de impeachment contra Trump.

What Robert Mueller basically did was return an impeachment referral. Now it is up to Congress to hold this president accountable.

We need to start impeachment proceedings. It’s our constitutional obligation.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) May 29, 2019