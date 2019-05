La arcila que inspira a Muguruza

La hispano-venezolana pasa a tercera ronda con claras muestras de que podría reencontrarse con su mejor nivel

PARÍS.- Garbiñe Muguruza, la hispano-venezolana da muestras de reencontrarse con su mejor tenis, este miércoles superó ampliamente a la sueca Johanna Larsson por 6-4 y 6-1 y ya está en tercera ronda.

Qué mejor si Muguruza logra encontrar su nivel en Roland Garros, donde alcanzó la gloria en el 2016 al derrotar a la estadounidense Serena Williams.

En medio de una mañana fría y con el cielo encapotado de París, Muguruza, actualmente 19 del ranking, se toma la pista Suzanne Lenglen para imponer su estilo de garra y gritos de altos decibeles.

“Tenía ganas de seguir avanzando. Ha habido momentos en los que he jugado muy bien y otros en los que el partido ha estado más disputado. Estoy contenta. En general, creo que hoy he jugado bien. He controlado más los nervios y he intentado construir un poco más la jugada, en lugar de buscar el punto directo. Esto es tierra, y hay que ganárselo”, declaró Muguruza en la rueda de prensa después del partido.

Su próxima cita es el viernes nada más que con la ucraniana Elina Svitilina, que en esta temporada ha estado gravitando en el top ten de la WTA entre el 5 y el 9 del ranking. Ambas se han enfrentado y Svitilina lleva ventaja de 6-3.