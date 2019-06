Inquilinos de casas particulares en vilo por ley que los protegería

Más de 5 millones de arrendatarios esperan que Albany apruebe un proyecto de la senadora Julia Salazar incluido dentro de las 9 iniciativas de renta que se impulsan

En menos de dos semanas vencerán las leyes actuales de alquileres, que regulan los arriendos de más de 2.5 millones de inquilinos en Nueva York, que están bajo la figura de renta controlada y estabilizada.

Y en medio de la dura batalla que están librando políticos progresistas en la Legislatura estatal para aprobar un paquete de 9 leyes que buscan proteger a los inquilinos que viven en más de 1 millón de apartamentos con este tipo de renta, una de las iniciativas, que pretende dar garantías a otros 5 millones de inquilinos que viven en casas particulares, se ha vuelto la manzana de la discordia.

La llamada ‘Ley de desalojo justo’, promovida por la senadora estatal Julia Salazar, que busca prohibir que los dueños de apartamentos desalojen a los inquilinos sin motivos de peso, y evitar que no renueven sus contratos sin una buena causa, ha generado divisiones en la Asamblea y el Senado.

La iniciativa significaría un cambio drástico en el sistema de alquileres del estado, ya que incluiría dentro de las viviendas regidas por las normas de arriendos, a aquellos edificios y casas particulares que tengan menos de seis apartamentos. Actualmente las leyes de alquileres solamente cobijan a edificios de seis unidades o más y no existen muchas protecciones para quienes residen en casas. Los dueños no están obligados a manejar topes de incremento de alquileres y pueden exigir el desalojo de los inmuebles sin causas de peso.

Vivir con amenazas de desalojo

El futuro de Israel Fernández, quien vive hace más de 30 años en una casa de cinco apartamentos, depende de la aprobación de esta propuesta de ley. A pesar del tiempo que lleva en su inmueble, de ser un inquilino ejemplar y de estar al día de manera cumplida con sus pagos, el casero del antiguo trabajador de un negocio de llantas le pidió que desaloje el apartamento el próximo 30 de junio y hasta le dijo que la verdadera razón para pedirle el inmueble, es que desea rentárselo a alguien que pague más del doble de lo que actualmente recibe.

“Yo le dije a mi esposa que ore para que aprueben esa ley que hace mucho tiempo debieron aprobar, porque las leyes actuales solo protegen a la gente que vive en edificios de seis apartamentos en adelante, y es como si los otros no contáramos. Esa ley debería haber existido ya y si pasa me quitaría un peso de encima”, aseguró el dominicano, de 75 años, advirtiendo que ante la falta de protecciones, su casero ya ha hecho de las suyas.

“Esto acá es una casa de cinco apartamentos y hace unos años empezaron a acosarnos. Ya desalojaron a los otros cuatro que vivían ahí para remodelar y rentar los apartamentos más caros y si me botan, adonde voy a ir. Yo vivo enfermo, soy sobreviviente de cáncer, no trabajo, no tengo como pagar renta y ahora me quieren llevar a la corte. Eso es demasiado”, agregó el abuelo, quien recibió el ultimátum de desalojo el miércoles pasado en la noche de manos de un abogado. “Mi esposa ya no ha podido ni dormir y si nos sacan de aquí, nos va a tocar irnos a dormir debajo del puente”.

Y aunque la promotora del proyecto admite que la pelea en Albany, no solo por esta ley sino por todo el paquete de reformas de alquileres no se está dando de manera fácil, porque representantes de los caseros siguen ejerciendo presión, se mostró confiada en que sea aprobada, antes del 14 de junio cuando vencen las actuales leyes de renta, como un acto de justicia.

Más de 5 millones se beneficiarían

“Si se aprueba el Proyecto de Ley de Desalojo por buena causa, proporcionará a 5 millones de inquilinos en todo el Estado de Nueva York protecciones contra desalojos caprichosos o no razonables”, dijo Salazar, quien explicó la urgencia de su proyecto. “En este momento las personas que viven fuera del sistema de alquiler estabilizado en la ciudad de Nueva York no cuentan con esta protección. Los individuos que se encuentran fuera de la ciudad y los condados de Nassau, Rockland y Westchester tienen cero derechos de inquilinos. Esta ley evitará los desalojos a causa de aumentos de alquileres irrazonables o factores que no se basan en que el inquilino viole sus obligaciones de tenencia”.

Jorge Rufino, quien vive junto a sus hijas gemelas de 14 años y otra niña de casi dos años, en una casa particular de cinco unidades en Brooklyn repleta de daños, hizo un llamado a que Albany apruebe la ley de Salazar, pues de lo contrario teme terminar en la calle, ya que el casero quiere que deje su hogar de tres cuartos.

“Yo llevo años exigiendo reparaciones al apartamento, y desde febrero he estado yendo a la corte, perdiendo días de trabajo y preocupado con que tarde o temprano podamos ser desalojados”, manifestó el peruano, quien pidió que se penalice a caseros que usan amenazas de desalojo como represalia cuando los arrendatarios piden sus derechos. “Hay noches que no consigo dormir, de pensar a dónde vamos a terminar viviendo y tenemos que ser claros que esta pesadilla ha sido posible solo porque el Estado nos ha fallado no tiene hasta ahora una ley que proteja a inquilinos de casas de renta no estabilizada como yo”.

Lucas Renique, activista de la organización Los Sures, que defiende los derechos de los inquilinos en Brooklyn, señaló que es urgente que Albany “apruebe la plataforma completa de cambios a las leyes de rentas, y en especial la ley de los edificios particulares, porque es un asunto de justicia proteger a esos millones de inquilinos que actualmente están por fuera de las protecciones que se les debe dar”, agregando que en la organización “tenemos muchos casos en los que las leyes actuales están ahorcando a los inquilinos y necesitan que se apruebe la ley contra los desalojos injustos (…) si no se aprueban las leyes estamos poniendo en riesgo la estabilidad de familias enteras”.

Caseros ejercen presión

La asambleísta Catalina Cruz confirmó que aunque 8 leyes del paquete de las 9 iniciativas de renta parecen contar con consenso para ser aprobadas, es precisamente la de Salazar la que más reparos tiene, pues hay caseros que, por in formaciones erróneas que han circulado, temen que la ley se incline más hacia los inquilinos, hecho que negó.

“Hay millones de personas que viven en casas privadas que no tienen protecciones, algo importante para que pueda garantizarse su derecho a seguir viviendo en sus hogares, y aunque he visto buena disposición en las discusiones, ese proyecto está tomando discusiones más duras”, dijo la líder política de Queens, quien manifestó su apoyo a que la ley se apruebe, pero advirtió que el objetivo también es que no se perjudique a pequeños caseros. “Hay partes del estado donde hay casas que son el sustento de una familia y otras donde hay caseros con varios apartamentos. Las necesidades del inquilino pueden variar, pero debemos asegurarnos de que no vaya a dañar ni al inquilino ni al casero”.

Juan Pacheco, propietario de una casa en Queens, de tres familias, es uno de los caseros temerosos con el posible impacto de la nueva ley, y se manifestó en contra del proyecto tras rumores sobre las implicaciones de la nueva norma.

“He oído que con esa propuesta prácticamente va a ser imposible desalojar a algún inquilino que uno quiera sacar. No creo que nuestras casas pequeñas deban regirse por los mismos aumentos de los edificios grandes, pues muchos como yo solo tenemos una casita para poder vivir”, dijo el colombiano. “Si las cosas suben y uno ve que para pagar la hipoteca más fácil puede rentar más caro un apartamento, uno debería tener el derecho de pedirle al inquilino que paga menos, porque si no uno no podría ya pagar las deudas”, dijo el colombiano.

Boris Santos, director del equipo de trabajo de la senadora Julia Salazar explicó que temores y dudas como el de Pacheco no están bien fundados y advirtió que aunque la intención de la ley es poner freno a malos caseros y evitar desalojos injustos, si un inquilino no cumple con sus responsabilidades, el dueño del inmueble seguirá teniendo el derecho de sacarlo.

“La idea es que ley de justa causa cubre todos los edificios y casas con menos de seis unidades, y le dan a esos inquilinos los mismos derechos de los otros inquilinos que viven bajo el sistema de renta controlada para no ser desalojados de sus hogares sin una buena causa, pero si hay causas justas, como faltar a los compromisos del contrato, si no paga renta, o si es una molestia al público, el casero podrá actuar”, dijo el miembro del equipo de Salazar.

Santos destacó que otro de los puntos relevantes de la ley es que pone un límite al aumento de los alquileres, algo que actualmente no existe en casas y edificios de menos de seis unidades, y como protección al casero, advirtió que en ciertas circunstancias especiales, para lograr un incremento mayor, deberá probar sus razones.

“Con esa nueva norma un casero no podrá subir la renta en estos apartamentos más de 1.5 sobre el nivel de inflación anual, y si quiere más de eso, tiene que enseñar por ejemplo, que no puede hacer mejoras porque no tiene suficiente dinero. Ese tipo de cosas puede justificarlas en un caso en la corte”, dijo Santos, manifestando además que aquellas casas en las que viva el propietario no estarán cobijadas por la nueva ley, y en esos casos los propietarios tendrán mayores libertades.

“No queremos penalizar a caseros de casas pequeñas con esta ley y cabe aclarar que las herramientas que actualmente existen hoy para inquilinos que vivan en estas casas donde viven los caseros seguirán siendo las mismas para que defiendan sus derechos si sientes que los están vulnerando”, concluyó Santos, al tiempo que explicó que si la ley es aprobada, su implementación será inmediata.

Líderes de la Legislatura tienen esperanzan que leyes pasen

Y mientras organizaciones defensoras de los derechos de los inquilinos arrecian su presión para exigir a Albany que apruebe lo más pronto posible las reformas a las leyes de alquiler, la presidenta del Senado, Andrea Stewart-Cousins, y el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, dieorn esperanzas de que habrá humo blanco en el seno de la Legislatura.

“Ahora que hemos concluido las audiencias sobre las leyes de alquiler en ambas cámaras legislativas, la mayoría del Senado y la Asamblea acordamos que en 2019 promulgaremos el paquete de alquiler más sólido de todos los tiempos, uno que proteja a los inquilinos y haga que Nueva York sea más asequible para todos sus residentes”, aseguraron Stewart-Cousins y Heastie en un comunicado conjunto, en el destacaron que unidos promoverá un paquete de protecciones que abarque los principios de los nueve proyectos de ley en discusión.

“Está claro que durante muchos años los propietarios han tenido una ventaja injusta, y que debemos restaurar la equidad. Tanto la mayoría del Senado como de la Asamblea comparten un profundo compromiso de ayudar a los neoyorquinos a permanecer en sus hogares”.

El paquete de nuevas leyes no solamente busca protecciones a los arrendatarios beneficiados por los programas de renta estabilizada. Además aboga para que se le quite a los caseros privilegios actuales, que les permiten aumentar costos considerables y desalojar a sus inquilinos, amparados en la ley. Normas como la renta preferencial y el bono de vacancia, que permite incrementar en un 20% el monto de alquiler del inmueble cuando alguien se va, según activistas, ha contribuido a que se hayan perdido más de 300,000 unidades de renta controlada desde 1994.

Leyes de renta en Albany